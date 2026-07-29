Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 29 липня: ЗСУ знищили 1310 окупантів та 60 артсистем
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували 1310 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили російських загарбників.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 29 липня
- особового складу – близько 1 443 450 (+1 310) осіб,
- танків – 12 227 (+1) од.,
- бойових броньованих машин – 25 044 (+6) од.,
- артилерійських систем – 46 962 (+60) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 973 (+3) од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 521 (+2) од.,
- літаків – 439 од.,
- гелікоптерів – 354 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 2 063 (+9) од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 432 778 (+1 468) од.,
- крилатих ракет – 4 950 од.,
- кораблів і катерів – 34 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 127 181 (+331) од.,
- спеціальної техніки – 4 478 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 617-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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