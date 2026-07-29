Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували 1310 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили російських загарбників.

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Втрати ворога на 29 липня

особового складу – близько 1 443 450 (+1 310) осіб,

танків – 12 227 (+1) од.,

бойових броньованих машин – 25 044 (+6) од.,

артилерійських систем – 46 962 (+60) од.,

реактивних систем залпового вогню – 1 973 (+3) од.,

засобів протиповітряної оборони – 1 521 (+2) од.,

літаків – 439 од.,

гелікоптерів – 354 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 2 063 (+9) од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 432 778 (+1 468) од.,

крилатих ракет – 4 950 од.,

кораблів і катерів – 34 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 127 181 (+331) од.,

спеціальної техніки – 4 478 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 617-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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