Вночі 29 липня Сили оборони України атакували низку військових і військово-промислових об’єктів ворога на території Росії та тимчасово окупованого Криму. Серед уражених цілей – Рязанський нафтопереробний завод, місце базування катерів Чорноморського флоту РФ, радіолокаційна станція, а також кілька об’єктів військової логістики окупантів.

Про результати операції повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Атака на Рязанський НПЗ

За інформацією військових, одним із головних об’єктів українського удару став Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області. На підприємстві зафіксували влучання, після чого виникла пожежа.

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Президент Володимир Зеленський уточнив, що відстань від українського кордону до Рязані близько 360 км.

У Генштабі зазначили, що Рязанський НПЗ належить до найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення російського військово-промислового комплексу та армії ворога.е

We have new results from our long-range sanctions targeting Russian facilities that work to support and prolong the war. An oil refinery and logistics center in Ryazan were hit. The distance from the Ukrainian border is about 360 kilometers. A site where the Russian Black Sea… pic.twitter.com/dQ8L0qj5zg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2026

Удари по ЧФ РФ

Крім того, українські військові атакували місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ в районі Міжводного на території тимчасово окупованого Криму. Цей об’єкт використовується для технічного обслуговування катерів, які патрулюють та охороняють узбережжя.

Удари по ворожих цілях

Також під удар потрапила радіолокаційна станція противника поблизу Почепа у Брянській області РФ.

Сили оборони вдарили по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників в окупованому Донецьку, складу матеріально-технічних засобів у Портівському, а також автомобільному мосту поблизу Виселок у Донецькій області. Цей міст є ланкою у російській військовій логістиці.

— Далекобійні санкції застосовувалися і по НПЗ у Пермському регіоні, а також по експортному терміналу та військовому підприємству в Ростовському регіоні, — заявив Зеленський.

У Генеральному штабі наголосили, що бойова робота зі зниження військово-економічного потенціалу країни-агресора триває. Інформація про наслідки уражень та масштаби завданих збитків уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 617-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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