Внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні зафіксували нові знеструмлення у шести областях.

Про ситуацію в енергосистемі повідомили НЕК Укренерго, Міністерство енергетики України та АТ Сумиобленерго.

Ситуація в енергосистемі України 30 липня: що відомо

За даними Укренерго, внаслідок російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури найскладніша ситуація склалася на Сумщині.

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Через пошкодження енергетичного обладнання у Сумах та прилеглих громадах запровадили аварійні відключення електроенергії.

В Укренерго зазначили, що обмеження скасують одразу після завершення аварійно-відновлювальних робіт.

Крім того, станом на ранок нові знеструмлення зафіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській та Черкаській областях.

У Міністерстві енергетики повідомили, що внаслідок нічної російської атаки на Дніпропетровщині загинув працівник енергетичної галузі.

Відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.

У Міненерго також зазначили, що станом на 30 липня застосування погодинних чи аварійних графіків відключень електроенергії для країни загалом не прогнозується.

Водночас українців закликали за можливості переносити активне споживання електроенергії на денний час — з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, що під час нічної атаки на Україну 30 липня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні за останній час.

За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 358 засобів повітряного нападу — 74 ракети різних типів та 284 ударні безпілотники.

Основними напрямками атаки стали Київщина та Львівщина, однак під ударами також опинилися Дніпропетровська, Сумська, Вінницька, Полтавська, Миколаївська та Івано-Франківська області.

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