Світло 1 серпня: чи запровадять графіки відключень в Україні
Укренерго не планує запроваджувати графіки відключення електроенергії в Україні у п’ятницю, 1 серпня.
Попри нещодавні російські атаки на енергетичну інфраструктуру, застосування обмежень для побутових споживачів наразі не передбачається.
Вимкнення світла в Україні 1 серпня
За інформацією Укренерго, у п’ятницю заходи обмеження електропостачання не застосовуватимуть.
Водночас енергетики закликають українців користуватися електроенергією ощадливо. Зокрема, енергоємні побутові прилади рекомендують вмикати у період із 10:00 до 16:00, коли навантаження на енергосистему є найменшим.
Раніше, 30 липня, через російські удари по енергетичній інфраструктурі без електропостачання залишилися споживачі у шести областях України.
Найскладніша ситуація склалася на Сумщині, де через пошкодження обладнання у Сумах і прилеглих громадах запровадили аварійні відключення.
Також знеструмлення фіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській та Черкаській областях.
Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль попередив про можливе повернення графіків відключень через спеку.