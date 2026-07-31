Укренерго не планує запроваджувати графіки відключення електроенергії в Україні у п’ятницю, 1 серпня.

Попри нещодавні російські атаки на енергетичну інфраструктуру, застосування обмежень для побутових споживачів наразі не передбачається.

Вимкнення світла в Україні 1 серпня

За інформацією Укренерго, у п’ятницю заходи обмеження електропостачання не застосовуватимуть.

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Водночас енергетики закликають українців користуватися електроенергією ощадливо. Зокрема, енергоємні побутові прилади рекомендують вмикати у період із 10:00 до 16:00, коли навантаження на енергосистему є найменшим.

Раніше, 30 липня, через російські удари по енергетичній інфраструктурі без електропостачання залишилися споживачі у шести областях України.

Найскладніша ситуація склалася на Сумщині, де через пошкодження обладнання у Сумах і прилеглих громадах запровадили аварійні відключення.

Також знеструмлення фіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській та Черкаській областях.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль попередив про можливе повернення графіків відключень через спеку.

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