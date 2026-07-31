У ніч проти 31 липня Сили оборони України завдали серії ударів по Волгоградському нафтопереробному заводу, комплексу радіоелектронної боротьби, складу боєприпасів, пункту управління окупаційних військ, а також об’єктах авіаційної інфраструктури в тимчасово окупованому Криму.

Про результати операції повідомили у Генеральному штабі ЗСУ та Службі безпеки України.

Удари по цілях у РФ

За даними Генштабу, підрозділи Сил оборони уразили нафтопереробний завод Лукойл-Волгограднефтепереработка у Волгограді. Після влучання на території підприємства сталася пожежа.

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Потужність цього НПЗ становить близько 15 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне пальне і, за інформацією військових, використовується для забезпечення потреб російської армії.

Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

Крім цього, українські військові уразили комплекс радіоелектронної боротьби Поле-21 поблизу Голубівки на тимчасово окупованій території Луганської області.

Також під удар потрапили склад боєприпасів у районі Наумівки в тимчасово окупованому Криму та пункт управління російських військ поблизу Бахмута на Донеччині.

У СБУ повідомили, що операцію провели спільно із Силами оборони України в межах виконання завдань президента Володимира Зеленського щодо зниження військового потенціалу Росії.

За інформацією спецслужби, в тимчасово окупованій Євпаторії атаковано два ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех Євпаторійського авіазаводу.

Ще однією ціллю стала інфраструктура порту Тамань у Краснодарському краї РФ. За даними СБУ, після удару там виникла масштабна пожежа.

У спецслужбі наголосили, що системні удари по підприємствах оборонно-промислового комплексу, нафтопереробних заводах та логістичних вузлах Росії спрямовані на послаблення її можливостей вести війну проти України.

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