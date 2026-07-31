Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 700 тис. військових загиблими, а загальні втрати ворога становлять 1,6 млн осіб. Втрати України становлять близько 50 тис. загиблих і 400 тис. поранених.

Про це в інтерв’ю Fox News розповів президент України Володимир Зеленський.

Втрати РФ та України у війні

Телеведучий запитав Зеленського, чи знає він, які втрати російської сторони у війні. У відповідь президент наголосив, що Росія втратила щонайменше 1 млн 600 тис. військових.

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— Є втрати — це 1 млн 600 тис. втрат і близько 700 тис. загиблих, приблизно, — сказав Зеленський в інтерв’ю.

Водночас президент не захотів з міркувань безпеки розкрити втрати України.

– Це справді дуже важко сказати. Я не хочу бути дуже відвертим, бо росіяни зрозуміють, що відбувається з нашою армією. Отже, у нас близько 50 тис. загиблих солдатів, близько 400 тис. поранених, а також величезна кількість зниклих безвісти, – зазначив глава держави.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не програє у війні, а перемогою він вважає збереження державності та незалежності.

— Перемога — це не втратити нашу країну та нашу незалежність. Тож з цієї точки зору ми перемагаємо. Але з огляду на реальну ситуацію на полі бою важливо, щоб ініціатива не перебувала в руках Росії. Ми не програємо, а вони не перемагають, — сказав Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 619-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Fox News

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