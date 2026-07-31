Сьогодні, 31 липня, Україна завдала ударів по трьох логістичних центрах у різних регіонах РФ: у Сарапулі, Казані та Волгограді.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Удари по логістичних центрах у РФ 31 липня

За словами очільника держави, під українські удари потрапили цілі на відстанях від близько 500 до майже 1 300 км.

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У Краснодарському краї уражено морський термінал. Відстань до об’єкта від лінії фронту становить близько 270 км.

Також на відстані майже 480 км від лінії фронту уражено НПЗ у Волгоградському регіоні. Зафіксовано влучання й в акваторії Азовського моря.

За словами Володимира Зеленського, українські далекобійні та середньої дальності удари – це завжди справедливі відповіді, щоб російська воєнна машина втрачала свої ресурси.

Уражені цілі на карті

Місто Сарапул розташоване в Удмуртській республіці. До міста Волгоград йде траса з окупованого Луганська. А Казань є столицею та найбільшим містом Республіки Татарстан.

Україна завдала ударів по логістичних центрах РФ у трьох регіонах – Зеленський Фото 1

Google Maps

30 липня у Росії повідомили про атаку безпілотників на два логістичні центри Wildberries — у Пензенській області та Сарапулі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 619-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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