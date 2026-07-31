ЗСУ вдарили по логістичних центрах РФ у Сарапулі, Казані та Волгограді – Зеленський
- Україна завдала ударів по логістичних центрах у Сарапулі, Казані та Волгограді.
- Цілі розташовувалися на відстані від близько 500 до майже 1300 км.
- Зеленський заявив, що далекобійні удари послаблюють воєнні ресурси РФ.
Сьогодні, 31 липня, Україна завдала ударів по трьох логістичних центрах у різних регіонах РФ: у Сарапулі, Казані та Волгограді.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Удари по логістичних центрах у РФ 31 липня
За словами очільника держави, під українські удари потрапили цілі на відстанях від близько 500 до майже 1 300 км.
У Краснодарському краї уражено морський термінал. Відстань до об’єкта від лінії фронту становить близько 270 км.
Також на відстані майже 480 км від лінії фронту уражено НПЗ у Волгоградському регіоні. Зафіксовано влучання й в акваторії Азовського моря.
We continue to carry out our deep and mid-range strikes against Russian infrastructure facilities that prop up Russia’s aggression. Our strikes under the long-range sanctions plan are always about justified responses aimed at depriving the Russian war machine of its resources. In… pic.twitter.com/P7FRGszy3Q
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 31, 2026
За словами Володимира Зеленського, українські далекобійні та середньої дальності удари – це завжди справедливі відповіді, щоб російська воєнна машина втрачала свої ресурси.
Уражені цілі на карті
Місто Сарапул розташоване в Удмуртській республіці. До міста Волгоград йде траса з окупованого Луганська. А Казань є столицею та найбільшим містом Республіки Татарстан.
30 липня у Росії повідомили про атаку безпілотників на два логістичні центри Wildberries — у Пензенській області та Сарапулі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 619-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.