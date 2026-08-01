У серпні 2026 року в Україні продовжує діяти експериментальний проєкт із надання базової соціальної допомоги сім’ям із низькими доходами.

Цей механізм передбачає перехід із кількох окремих соціальних виплат на одну щомісячну допомогу. Її розмір залежить від складу родини та рівня її середньомісячного доходу.

Допомога малозабезпеченим сім’ям у серпні 2026 року: суми виплат

У серпні базова величина для розрахунку соціальної допомоги становить 4 500 грн.

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Повну суму враховують для першого члена сім’ї, кожної дитини віком до 18 років, а також осіб з інвалідністю I або II групи.

Для інших повнолітніх членів родини застосовують 70% базової величини — 3 150 грн.

Розмір виплати визначають індивідуально. Спочатку розраховують загальну базову суму для всіх членів сім’ї, після чого від неї віднімають середньомісячний сукупний дохід домогосподарства за встановлений розрахунковий період.

Наприклад, для сім’ї з двох дорослих та однієї дитини базова сума становитиме 12 150 грн. Якщо середньомісячний дохід родини дорівнює 7 020 грн, розмір державної допомоги може становити 5 130 грн на місяць.

Перейти на базову соціальну допомогу можуть, зокрема, отримувачі допомоги малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, багатодітним родинам, а також тимчасової допомоги дітям, батьки яких не сплачують аліменти або місце перебування яких невідоме.

Водночас виплату можуть призначити не всім заявникам. Однією з підстав для відмови є наявність у складі сім’ї працездатної особи віком від 18 до 60 років, яка протягом розрахункового періоду сумарно понад три місяці не працювала, не навчалася, не проходила військової служби, не займалася підприємницькою діяльністю та не перебувала на обліку в центрі зайнятості.

Це обмеження не поширюється на окремі категорії громадян. Зокрема, йдеться про людей, які доглядають за малолітніми дітьми, особами з інвалідністю або громадянами віком від 80 років.

На рішення про призначення допомоги також можуть вплинути значні витрати та заощадження. Підставою для відмови можуть стати покупки, оплата робіт чи послуг протягом 12 місяців перед зверненням, а також банківські депозити або облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 тис. грн.

Водночас не враховують, зокрема, витрати на медичні та освітні послуги, а також оплату житлово-комунальних послуг у межах установлених нормативів.

Допомогу можуть не призначити родинам, які мають більше одного автомобіля, з року випуску якого минуло менш як 15 років, або володіють другою квартирою чи будинком.

Для житла передбачено низку винятків. Зокрема, не враховують нерухомість на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій, зруйноване чи непридатне для проживання житло, кімнати в гуртожитках, окремі випадки часткової власності та об’єкти невеликої площі.

Оформити базову соціальну допомогу в серпні 2026 року можна особисто в територіальному органі Пенсійного фонду України або онлайн через застосунок Дія.

Водночас електронне подання доступне лише для сімей, склад яких можна автоматично підтвердити за допомогою державних реєстрів. В інших випадках заяву та необхідні документи потрібно подавати особисто до органу Пенсійного фонду.

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