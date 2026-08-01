Обстановка на передовій залишається напруженою та постійно змінюється. Відстежити поточний перебіг подій і ключові напрямки протистояння між українськими військовими та військами РФ допоможе актуальна карта бойових дій.

Факти ICTV розповідають про те, де йдуть бойові дії в Україні, а також ситуацію на фронті, станом на 1 серпня 2026 року.

Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2026

Ситуація в Україні на 1 серпня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення.

Зараз дивляться

На Південно-Слобожанському напрямку армія РФ 17 разів атакувала позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Западне, Дворічанське та в бік населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Устинівка, Колодязне, Радьківка й Хатнє.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку ворог 10 разів намагався вклинитися в українську оборону, атакуючи в бік населених пунктів Лиман та Озерне, а також у Новоселівці та Зарічному.

На Слов’янському напрямку армія РФ штурмувала 19 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські війська здійснили три атаки у районі Міньківки та в бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку армія РФ здійснила 26 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка, у бік Новопавлівки та Довгої Балки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 37 штурмових дій Росії у районах населених пунктів Дорожнє, Удачне, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове, Сергіївка, Білицьке, Шевченко, Новопідгородне, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку армія РФ здійснила одну атаку в бік Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 12 атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Цвіткове, Староукраїнка, Новоселівка.

На Оріхівському напрямку українські захисники зупинили чотири спроби армії Росії просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки та у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив минулої доби.

На Волинському та Поліському напрямках не виявили ознак формування наступальних угруповань.

Втрати РФ на 1 серпня 2026

особового складу – близько 1 447 620 (+1 470) осіб;

танків – 12 231;

бойових броньованих машин – 25 060 (+4);

артилерійських систем – 47 127 (+82);

РСЗВ – 1 980 (+4);

засобів ППО – 1 527 (+2);

літаків – 439;

гелікоптерів – 354;

наземних робототехнічних комплексів – 2 097 (+16);

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 437 503 (+1 838);

крилатих ракет – 5 005;

кораблів/катерів – 34;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 128 497 (+463);

спеціальної техніки – 4 484 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 620-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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