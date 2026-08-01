Обстановка на передовій залишається напруженою та постійно змінюється. Відстежити поточний перебіг подій і ключові напрямки протистояння між українськими військовими та військами РФ допоможе актуальна карта бойових дій.

Факти ICTV розповідають про те, де йдуть бойові дії в Україні, а також ситуацію на фронті, станом на 1 серпня 2026 року.

Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2026

Карта бойових дій ISW
Карта бойових дій ISW
Карта бойових дій ISW
Карта бойових дій ISW
Карта бойових дій ISW
Карта бойових дій ISW
Карта бойових дій ISW
Карта бойових дій ISW

Ситуація в Україні на 1 серпня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення.

Зараз дивляться

На Південно-Слобожанському напрямку армія РФ 17 разів атакувала позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Западне, Дворічанське та в бік населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Устинівка, Колодязне, Радьківка й Хатнє.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку ворог 10 разів намагався вклинитися в українську оборону, атакуючи в бік населених пунктів Лиман та Озерне, а також у Новоселівці та Зарічному.

На Слов’янському напрямку армія РФ штурмувала 19 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські війська здійснили три атаки у районі Міньківки та в бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку армія РФ здійснила 26 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка, у бік Новопавлівки та Довгої Балки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 37 штурмових дій Росії у районах населених пунктів Дорожнє, Удачне, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове, Сергіївка, Білицьке, Шевченко, Новопідгородне, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку армія РФ здійснила одну атаку в бік Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 12 атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Цвіткове, Староукраїнка, Новоселівка.

На Оріхівському напрямку українські захисники зупинили чотири спроби армії Росії просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки та у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив минулої доби.

На Волинському та Поліському напрямках не виявили ознак формування наступальних угруповань.

Втрати РФ на 1 серпня 2026

  • особового складу – близько 1 447 620 (+1 470) осіб;
  • танків – 12 231;
  • бойових броньованих машин – 25 060 (+4);
  • артилерійських систем – 47 127 (+82);
  • РСЗВ – 1 980 (+4);
  • засобів ППО – 1 527 (+2);
  • літаків – 439;
  • гелікоптерів – 354;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 097 (+16);
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 437 503 (+1 838);
  • крилатих ракет – 5 005;
  • кораблів/катерів – 34;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 128 497 (+463);
  • спеціальної техніки – 4 484 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 620-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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