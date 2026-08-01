Карта бойових дій на 1 серпня 2026 – ситуація на фронті
Обстановка на передовій залишається напруженою та постійно змінюється. Відстежити поточний перебіг подій і ключові напрямки протистояння між українськими військовими та військами РФ допоможе актуальна карта бойових дій.
Факти ICTV розповідають про те, де йдуть бойові дії в Україні, а також ситуацію на фронті, станом на 1 серпня 2026 року.
Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2026
Ситуація в Україні на 1 серпня 2026
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку армія РФ 17 разів атакувала позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Западне, Дворічанське та в бік населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Устинівка, Колодязне, Радьківка й Хатнє.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Лиманському напрямку ворог 10 разів намагався вклинитися в українську оборону, атакуючи в бік населених пунктів Лиман та Озерне, а також у Новоселівці та Зарічному.
На Слов’янському напрямку армія РФ штурмувала 19 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки та Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку російські війська здійснили три атаки у районі Міньківки та в бік Тихонівки.
На Костянтинівському напрямку армія РФ здійснила 26 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка, у бік Новопавлівки та Довгої Балки.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 37 штурмових дій Росії у районах населених пунктів Дорожнє, Удачне, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове, Сергіївка, Білицьке, Шевченко, Новопідгородне, Новопавлівка.
На Олександрівському напрямку армія РФ здійснила одну атаку в бік Олександрограда.
На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 12 атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Цвіткове, Староукраїнка, Новоселівка.
На Оріхівському напрямку українські захисники зупинили чотири спроби армії Росії просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки та у бік Павлівки.
На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив минулої доби.
На Волинському та Поліському напрямках не виявили ознак формування наступальних угруповань.
Втрати РФ на 1 серпня 2026
- особового складу – близько 1 447 620 (+1 470) осіб;
- танків – 12 231;
- бойових броньованих машин – 25 060 (+4);
- артилерійських систем – 47 127 (+82);
- РСЗВ – 1 980 (+4);
- засобів ППО – 1 527 (+2);
- літаків – 439;
- гелікоптерів – 354;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 097 (+16);
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 437 503 (+1 838);
- крилатих ракет – 5 005;
- кораблів/катерів – 34;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 128 497 (+463);
- спеціальної техніки – 4 484 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 620-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.