Унаслідок ДТП на Закарпатті 1 серпня постраждали, щонайменше, 13 людей. Поблизу села у Хустському районі зіштовхнулися три автівки.

Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

ДТП на Закарпатті 1 серпня: що відомо

Відомо, що аварія сталася близько 11:25 у селі Сойми Хустського району.

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За попередніми даними поліції, 38-річна жителька Львова, яка керувала автомобілем Opel, на роздоріжжі виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з автомобілем УАЗ, за кермом якого перебував 65-річний житель села Репинне.

Після удару позашляховик відкинуло на зустрічну смугу, де він лоб у лоб зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz, який перевозив туристичну групу.

Унаслідок аварії за медичною допомогою звернулися 13 людей, серед яких четверо дітей.

Двоє людей, які перебували в автомобілі УАЗ, госпіталізовані. Ще одна пасажирка після огляду медиків лікуватиметься амбулаторно.

Із туристичного мікроавтобуса до лікарів звернулися 10 пасажирів, серед яких троє дівчаток віком 7, 13 та 14 років.

У поліції зазначили, що всі водії пройшли перевірку на стан сп’яніння — вони були тверезими.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Для встановлення остаточних причин аварії призначать необхідні експертизи.

Фото: поліція Закарпаття

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