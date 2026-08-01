На Закарпатті сталася масштабна ДТП: серед постраждалих четверо дітей
Унаслідок ДТП на Закарпатті 1 серпня постраждали, щонайменше, 13 людей. Поблизу села у Хустському районі зіштовхнулися три автівки.
Про це повідомили у поліції Закарпатської області.
ДТП на Закарпатті 1 серпня: що відомо
Відомо, що аварія сталася близько 11:25 у селі Сойми Хустського району.
За попередніми даними поліції, 38-річна жителька Львова, яка керувала автомобілем Opel, на роздоріжжі виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з автомобілем УАЗ, за кермом якого перебував 65-річний житель села Репинне.
Після удару позашляховик відкинуло на зустрічну смугу, де він лоб у лоб зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz, який перевозив туристичну групу.
Унаслідок аварії за медичною допомогою звернулися 13 людей, серед яких четверо дітей.
Двоє людей, які перебували в автомобілі УАЗ, госпіталізовані. Ще одна пасажирка після огляду медиків лікуватиметься амбулаторно.
Із туристичного мікроавтобуса до лікарів звернулися 10 пасажирів, серед яких троє дівчаток віком 7, 13 та 14 років.
У поліції зазначили, що всі водії пройшли перевірку на стан сп’яніння — вони були тверезими.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Для встановлення остаточних причин аварії призначать необхідні експертизи.
Фото: поліція Закарпаття