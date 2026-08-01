У неділю, 2 серпня, не планується вимкнення світла в Україні.

Про це повідомили в Укренерго.

Вимкнення світла 2 серпня

— У неділю застосування заходів обмеження не планується, — йдеться у повідомленні.

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