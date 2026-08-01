Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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В Укренерго повідомили, чи будуть відключення світла 2 серпня
У неділю, 2 серпня, не планується вимкнення світла в Україні.
Про це повідомили в Укренерго.
Вимкнення світла 2 серпня
— У неділю застосування заходів обмеження не планується, — йдеться у повідомленні.
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