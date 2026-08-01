Протягом доби російські війська втратили ще 1470 окупантів. Загалом втрати Росії за час повномасштабної війни проти України становлять 1 447 620 осіб.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 1 серпня: зведення Генштабу

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 року та дотепер становлять:

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особового складу – близько 1 447 620 (+1 470) осіб;

танків – 12 231;

бойових броньованих машин – 25 060 (+4);

артилерійських систем – 47 127 (+82);

РСЗВ – 1 980 (+4);

засобів ППО – 1 527 (+2);

літаків – 439;

гелікоптерів – 354;

наземних робототехнічних комплексів – 2 097 (+16);

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 437 503 (+1 838);

крилатих ракет – 5 005;

кораблів/катерів – 34;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 128 497 (+463);

спеціальної техніки – 4 484 (+1).

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