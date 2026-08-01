Протягом доби російські війська втратили ще 1470 окупантів. Загалом втрати Росії за час повномасштабної війни проти України становлять 1 447 620 осіб.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 1 серпня: зведення Генштабу

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 року та дотепер становлять:

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  • особового складу – близько 1 447 620 (+1 470) осіб;
  • танків – 12 231;
  • бойових броньованих машин – 25 060 (+4);
  • артилерійських систем – 47 127 (+82);
  • РСЗВ – 1 980 (+4);
  • засобів ППО – 1 527 (+2);
  • літаків – 439;
  • гелікоптерів – 354;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 097 (+16);
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 437 503 (+1 838);
  • крилатих ракет – 5 005;
  • кораблів/катерів – 34;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 128 497 (+463);
  • спеціальної техніки – 4 484 (+1).
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