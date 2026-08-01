Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 1 серпня: ЗСУ знищили 1 470 окупантів та понад 80 артсистем
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- За даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти втратили ще 1 470 осіб особового складу, а загальні бойові втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули 1 447 620 військових.
- Крім того, Сили оборони України знищили значну кількість ворожої техніки, зокрема, 82 артилерійські системи, 463 одиниці автомобільної техніки та понад 1,8 тис. БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Протягом доби російські війська втратили ще 1470 окупантів. Загалом втрати Росії за час повномасштабної війни проти України становлять 1 447 620 осіб.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 1 серпня: зведення Генштабу
За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 року та дотепер становлять:
Зараз дивляться
- особового складу – близько 1 447 620 (+1 470) осіб;
- танків – 12 231;
- бойових броньованих машин – 25 060 (+4);
- артилерійських систем – 47 127 (+82);
- РСЗВ – 1 980 (+4);
- засобів ППО – 1 527 (+2);
- літаків – 439;
- гелікоптерів – 354;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 097 (+16);
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 437 503 (+1 838);
- крилатих ракет – 5 005;
- кораблів/катерів – 34;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 128 497 (+463);
- спеціальної техніки – 4 484 (+1).
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