Україна потребує не лише нових систем ППО, а й стабільного поповнення запасів ракет-перехоплювачів.

Фахівець із радіотехнологій та радник президента України Сергій (Флеш) Бескрестнов зазначив, що за нинішніх темпів російського виробництва балістичних ракет вирішальну роль може відіграти підтримка міжнародних партнерів.

Що може посилити захист України від балістики РФ

Сергій Флеш додав, що точні дані щодо виробництва та запасів ракет є закритими, однак навів орієнтовні оцінки, які, за його словами, відображають загальний порядок цифр.

Зараз дивляться

За його оцінкою, вартість однієї російської балістичної ракети Іскандер становить близько $2-3 млн, ракети комплексу С-400 приблизно $1-2 млн, тоді як одна ракета-перехоплювач PAC-3 для системи Patriot, здатна знищувати такі цілі, коштує щонайменше $4 млн.

Експерт також навів орієнтовні темпи виробництва озброєння. За його словами, Росія щомісяця виготовляє близько 70 ракет Іскандер, 50 ракет С-400 та 4-7 гіперзвукових ракет Циркон. Водночас виробництво ракет PAC-3 для комплексів Patriot оцінюється приблизно у 50-60 одиниць на місяць.

Окремо Флеш звернув увагу на наявні запаси. За його оцінкою, Росія може мати 200-300 ракет Іскандер, тоді як світовий запас ракет PAC-3 становить близько 4-5 тисяч одиниць.

На думку експерта, якщо найближчим часом не буде ухвалено рішень щодо виробництва ракет Patriot за ліцензією або інших довгострокових механізмів забезпечення України перехоплювачами, найефективнішим способом посилити українську протиповітряну оборону стане передача ракет із запасів держав-партнерів.

– Якщо мова не йде про рішення щодо виробництва ракет Patriot за ліцензією, то допомогти нам зараз може лише міжнародна спільнота, надавши ракети зі своїх запасів. А запаси є, – наголосив Сергій Флеш.

Нагадаємо, Зеленський наголосив на необхідності передати Україні додаткові ракети для Patriot.

Президент закликав партнерів посилити санкції проти виробників російської балістики та їхніх постачальників.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.