Напруга на фронті не вщухає, а ситуація на передовій змінюється щогодини. Бути в курсі перебігу боїв та бачити ключові точки протистояння дозволить актуальна карта бойових дій.

Факти ICTV висвітлюють перебіг подій та обстановку на гарячих напрямках, станом на 2 серпня 2026 року.

Карта бойових дій на 2 серпня 2026

Ситуація в Україні на 2 серпня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники зупинили чотири штурми.

Зараз дивляться

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 21 атаку. Війська РФ намагалися просунутися в районах Стариці, Дігтярного, Ізбицького та Козачої Лопані, а також у напрямках Волохівки, Радьківки та Іващиного.

На Куп’янському напрямку російська армія не проводила штурмових дій.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили спробу вклинитися в оборону. Війська РФ 16 разів атакували в районах Лимана, Діброви, Озерного та Новомихайлівки, а також у напрямках Дробишевого, Новосергіївки, Андріївки, Шийківки та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку армія Росії здійснила 18 штурмових дій у районах Закітного, Кривої Луки та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у напрямках населених пунктів Привільне та Юрківка.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 19 атак. Війська РФ вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Райського, Русиного Яру та Степанівки.

На Покровському напрямку зафіксували найбільшу кількість штурмових дій. Тут українські захисники зупинили 27 атак. РФ проявила активність у районах Білицького, Родинського та Котлиного, здійснювала штурми у напрямках Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру, Вільного, Нового Шахового, Шевченка, Новогришиного, Гулівого та Удачного.

На Олександрівському напрямку війська Росії здійснили чотири атаки у напрямках населених пунктів Мирне та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували 14 разів. Армія РФ намагалася просунутися в районах Залізничного та Гіркого, а також у напрямках Чарівного, Воздвижівки та Цвіткового.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках російські війська не проводили штурмових дій.

На Волинському та Поліському напрямках не виявили ознак формування наступальних угруповань російської армії.

Втрати РФ на 2 серпня 2026

особового складу – близько 1 449 120 (+1 500) осіб;

танків – 12 231;

бойових броньованих машин – 25 070 (+10);

артилерійських систем – 47 196 (+69);

РСЗВ – 1 988 (+8);

засобів ППО – 1 529 (+2);

літаків – 439;

гелікоптерів – 354;

наземних робототехнічних комплексів – 2 108 (+11);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 439 291 (+1 788);

крилатих ракет – 5 007 (+2);

кораблів/катерів – 34;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 128 953 (+456);

спеціальної техніки – 4 486 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 621-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.