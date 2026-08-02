Російські війська збирають українські безпілотники, які вціліли після падіння, ремонтують їх і можуть використати для майбутніх провокацій.

РФ збирає вцілілі українські дрони і готує для провокацій

Про це повідомив фахівець із радіотехнологій та радник президента України Сергій Флеш Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

Він прокоментував версію журналістів видання Мілітарний про те, що росіяни можуть застосовувати захоплені українські дрони для виконання власних завдань.

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За словами Флеша, противник справді збирає вцілілі українські БпЛА, відновлює їх та готує до можливих провокацій.

Невже хтось вважає, що загадкові БпЛА над Європою це були ( та будуть) Суперками та Орлани із зірками на крилах? – написав він.

Бескрестнов наголосив, що міжнародна спільнота має усвідомлювати такі методи Росії, адже саме так відбувається сучасна гібридна війна.

До речі, раніше падіння російської крилатої ракети Х-101 на території Польщі спричинило неоднозначну реакцію серед польського суспільства. Зокрема, частина користувачів із антиукраїнськими поглядами почала поширювати версію, нібито ракету запустила Україна, щоб втягнути Польщу у війну.

Водночас польські слідчі вважають основною версією – падіння саме російської ракети Х-101. У разі підтвердження цього висновку сумнівів щодо її походження не буде, оскільки Україна не має такого озброєння та не може його застосовувати.

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