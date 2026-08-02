Весняно-літній наступ Росії не досяг оперативних цілей і фактично провалився. У липні окупанти захопили вчетверо менше території, ніж за аналогічний період минулого року, водночас зазнавши рекордних втрат.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ISW оцінив результати весняно-літнього наступу Росії

Аналітики зазначають, що у липні 2026 року російські війська просувалися в середньому лише на 1,22 кв. км на добу. Загалом за місяць окупанти захопили близько 37,85 кв. км території.

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Водночас навіть з урахуванням окремих локальних просувань це значно менше, ніж торік.

За оцінкою ISW, у липні 2026 року російські війська проникли приблизно на 121,56 кв. км, тоді як у липні 2025 року цей показник становив 455,74 кв. км.

У звіті наголошується, що темпи наступу РФ із лютого 2026 року залишаються практично незмінними і суттєво нижчими, ніж у відповідний період минулого року.

Окрему увагу експерти звернули на бої біля Костянтинівки на Донеччині. Попри активізацію штурмових дій, російські війська не змогли захопити місто або досягти будь-яких оперативно важливих цілей.

– Щомісячні темпи просування Росії у 2026 році були значно нижчими, ніж темпи просування Росії за той самий період 2025 року, навіть з урахуванням проникнень на українську територію, – зазначили в ISW.

Що завадило Росії досягти прориву

На думку аналітиків, ключовими факторами, які стримують російський наступ, залишаються українські контратаки, удари по тилових об’єктах противника та перевага України у застосуванні безпілотних систем.

У липні російська армія здійснила низку механізованих штурмів на різних ділянках фронту, однак вони також не принесли суттєвих результатів.

В ISW наголошують, що Кремль протягом останніх років адаптував свої війська до ведення позиційної війни, однак українські технологічні інновації та нові підходи до ведення бойових дій значно сповільнили темпи російського просування.

– Немає жодних ознак того, що російські війська зможуть різко прискорити своє просування або відновити маневрений характер війни, – підсумували експерти.

Попри відсутність значних успіхів на фронті, втрати російської армії продовжують стрімко зростати.

Як зазначають в ISW, у липні Росія заплатила найвищу ціну за весь 2026 рік, не отримавши відповідного приросту захоплених територій.

За даними Генерального штабу ЗСУ, лише у липні російська армія втратила 42 860 військових, що стало новим місячним максимумом від початку повномасштабної війни.

У Генштабі також повідомили, що втрати російських військ зростають безперервно з лютого 2026 року, коли вони становили 26 090 осіб. За оцінкою ISW, така динаміка свідчить про дедалі вищу ціну, яку Кремль змушений платити за наступальні дії без досягнення вирішальних результатів.

Нагадаємо, ISW припускає, що російське командування подає Кремлю неправдиві дані про захоплення населених пунктів.

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