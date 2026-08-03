Військові спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Group 13 під час проведення спецоперації уразили в окупованому Криму машину управління зі складу комплексу РЛС Подлет, а також ворожу систему розпізнавання свій-чужий — радіолокаційний запитувач (РЛЗ) Пароль-4.

Про це повідомляє пресцентр ГУР.

Ураження об’єктів ворога в Криму

Відомо, що наприкінці липня спецпризначенці ГУР застосували новітні морські платформи Magura, зокрема такі, що можуть нести FPV-дрони. Це і дозволило завдати успішних ударів по наземних цілях у Криму.

Зараз дивляться

— Відтепер наші Магури загрожують російським окупантам і на суходолі — це кардинальне переведення боротьби в іншу площину. Загалом, наші операції під час війни з російським агресором підтверджують — загарбникам у Криму не буде місця ані в акваторії, ані в небі над Чорним морем, ані на кримській землі, — сказав командир Group 13 із позивним Тринадцятий.

За час повномасштабної війни на морі оператори спецпідрозділу Group 13 знищили дев’ять та пошкодили п’ять російських кораблів, знищили три ворожі гелікоптери, ще один вертоліт — пошкодили. Також знищено два російські винищувачі зі складу Чорноморського флоту РФ.

Раніше у ГУР повідомили, що ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів ГУР.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.