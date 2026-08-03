В Україні змінили порядок переоформлення відстрочки від мобілізації. Тепер військовозобов’язані можуть оформити відстрочку на новій законній підставі, не втрачаючи чинної на час розгляду заяви.

Відповідні зміни ухвалив Кабінет Міністрів України, повідомили в Міністерстві оборони.

Переоформлення відстрочки від мобілізації в Україні: що змінилося

Відтепер військовозобов’язаний може переоформити чинну відстрочку на іншу законну підставу без ризику втратити право на неї під час оформлення.

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Як пояснили у Міноборони, це стосується випадків, коли у людини виникла нова підстава для відстрочки. Наприклад, якщо військовозобов’язаний мав відстрочку через навчання, але згодом у його сім’ї народилася третя дитина.

Поки компетентні органи розглядатимуть заяву, чинна відстрочка залишатиметься дійсною. Це означає, що протягом цього часу військовозобов’язаного не можуть мобілізувати.

Якщо нову підставу підтвердять, попередня відстрочка припинить діяти лише після внесення нової інформації до державного реєстру Оберіг.

У разі відмови у переоформленні чинна відстрочка зберігатиме силу до завершення строку її дії.

Як переоформити відстрочку від мобілізації в Україні

Подати заяву на надання або переоформлення відстрочки від мобілізації в Україні можна через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) із використанням застосунку Дія.

За новими правилами, заяву мають розглянути протягом семи робочих днів. Якщо для ухвалення рішення знадобляться додаткові перевірки, максимальний строк розгляду становитиме 15 робочих днів.

Після ухвалення позитивного рішення інформацію про нову підставу для відстрочки мають внести до реєстру Оберіг протягом одного дня.

У Міністерстві оборони наголошують, що зміни покликані забезпечити безперервність дії відстрочки та усунути ситуації, коли військовозобов’язаний міг залишитися без законного права на відстрочку під час її переоформлення.

Раніше Факти ICTV писали, через скільки можуть мобілізувати після звільнення за контрактом.

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