Українські військові зірвали просування російських окупантів на Слов’янському напрямку, успішно провівши контратаку поблизу Рай-Олександрівки.

Тим часом у Росії після нічної атаки безпілотників спалахнув один із найбільших логістичних центрів Wildberries, а у Бєлгороді горіла будівля університету, де, за даними відкритих джерел, розробляли та тестували безпілотні системи.

Про ці та інші події ночі та ранку 3 серпня – читайте у дайджесті.

Зараз дивляться

Наслідки нічної атаки на Дніпропетровщину

У ніч проти 3 серпня російські війська понад десять разів атакували два райони Дніпропетровської області ударними дронами.

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Через обстріли виникли пожежі у приватних будинках.

Зранку 3 серпня у Дніпрі росіяни пошкодили багатоквартирний будинок.

За даними обласної влади, минулося без загиблих і постраждалих.

Уночі сили протиповітряної оборони знищили п’ять російських безпілотників над Дніпропетровською областю.

Контратака ЗСУ зірвала наступ РФ на Слов’янському напрямку

За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), російські війська 1 та 2 серпня не досягли підтверджених успіхів ані на Слов’янському, ані на Костянтинівському напрямках.

Однією з причин називають успішну контратаку українських військових поблизу Рай-Олександрівки на схід від Слов’янська.

Водночас окупанти продовжують активно застосовувати керовані авіабомби, намагаючись зруйнувати інфраструктуру та послабити українську оборону перед можливими новими штурмами.

На Костянтинівському напрямку ISW також не підтвердив заяв російських військових блогерів про нібито просування армії РФ. За даними українських військових, окупанти й надалі проникають у місто малими штурмовими групами та ховаються у підвалах і зруйнованих будівлях.

Пожежа на одному з найбільших складів Wildberries у РФ

Уночі після атаки безпілотників загорівся один із найбільших логістичних центрів Wildberries у Володимирській області Росії.

За даними губернатора регіону, під удар потрапив складський комплекс у Собінському окрузі. На території виникла масштабна пожежа, зафіксовані пошкодження будівель, а персонал об’єкта був евакуйований.

У Wildberries підтвердили займання та повідомили, що тимчасово перенаправили всі логістичні операції на інші склади.

Логістичний центр площею понад 171,9 тис. кв. м є одним із найбільших у мережі компанії та забезпечує розподіл товарів між Московським регіоном, центральною, північно-західною та північною частинами європейської території Росії.

Удар по Бєлгородському технологічному університету

Після нічної атаки безпілотників у Бєлгороді загорілася будівля Бєлгородського державного технологічного університету.

За інформацією російських та OSINT-джерел, у цьому навчальному закладі розробляли автоматизовані системи управління безпілотниками на базі російських мікропроцесорів. Формально проєкт позиціонувався як цивільний, однак місцеві жителі стверджують, що на території університету також складали та тестували БпЛА.

Крім того, влітку 2026 року університет відкрив набір школярів на спеціальні курси з проєктування безпілотних авіаційних систем.

Офіційна влада Бєлгородської області наслідки удару саме по університету не коментувала, однак протягом ночі неодноразово повідомляла про загрозу атак безпілотників.

Білорусь формує нову десантно-штурмову бригаду біля кордону

У Білорусі розпочали формування нової десантно-штурмової бригади, яку планують розмістити поблизу Гомеля — приблизно за 40 км від українського кордону.

Командувач Сил спеціальних операцій ЗС Білорусі Олександр Ільюкевич повідомив, що наразі вже сформовано один батальйон, а до кінця року планують створити ще один. Також триває комплектування артилерійських, протиповітряних, розвідувальних та інших підрозділів бойового забезпечення.

Офіційний Мінськ не пояснює, для яких саме завдань створюється нове військове з’єднання. Водночас українські військові раніше не виключали можливості використання території Білорусі як одного з напрямків потенційної нової російської наступальної операції проти України.

У Європі занепокоєні майбутнім Коаліції охочих

Коаліція охочих, створена для довгострокової підтримки України та підготовки можливих гарантій безпеки, може зіткнутися із серйозними труднощами через зміну політичного керівництва у провідних європейських державах.

Одного з ключових архітекторів цього формату Європа вже втратила після відставки прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Його наступник Енді Бернем намагається продемонструвати незмінність британського курсу. Першу зустріч з іноземним лідером на посаді він провів саме з Володимиром Зеленським, прийнявши президента України у Портсмуті.

Втім, найбільше занепокоєння пов’язане із майбутньою зміною влади у Франції. Еммануель Макрон не зможе втретє поспіль балотуватися у президенти, а позиції його потенційних наступників щодо України, Росії та НАТО можуть суттєво відрізнятися від нинішньої політики Парижа.

The Telegraph називає однією з головних претенденток на президентство Марін Ле Пен. Раніше вона виступала за вихід Франції з інтегрованого військового командування НАТО, скасування санкцій проти Росії та врегулювання війни на умовах, вигідних Москві.

Її опонент із лівого політичного табору Жан-Люк Меланшон, за інформацією видання, займає ще радикальнішу позицію та виступає за повний вихід Франції з НАТО.

Найбільш очевидним кандидатом на роль нового лідера європейської підтримки України називають канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Німеччина проводить масштабне переозброєння Бундесверу та має необхідні економічні можливості, однак сам канцлер стикається з внутрішньополітичними обмеженнями.

Польща та Італія також поки не розглядаються як держави, готові швидко очолити Коаліцію охочих. Дональд Туск і Джорджа Мелоні раніше заявляли, що не планують відправляти свої війська до України. Крім того, майбутні вибори в обох країнах обмежуватимуть можливості їхніх урядів ухвалювати ризиковані зовнішньополітичні рішення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 622-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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