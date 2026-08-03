Попри те, що спека в Україні посилюється, а до початку календарної осені ще є час, міжнародні метеорологічні центри оновили довгострокові розрахунки.

Що відомо про погоду на вересень 2026 в Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що впливатиме на погоду у вересні 2026 в Україні

За останніми даними сезонних моделей, погода на вересень 2026 в Україні може виявитися теплішою за кліматичну норму. Але з прогнозом опадів ситуація залишається невизначеною, адже такі показники значно складніше передбачити за кілька місяців наперед.

Зараз дивляться

Таких висновків дійшли кліматологи після аналізу оновлених сезонних моделей NOAA, ECMWF та програми Copernicus, які використовують для оцінки погодних тенденцій у різних регіонах світу, зокрема й у Східній Європі.

За оцінками міжнародних моделей, найбільш імовірним сценарієм для Східної Європи, до якої належить Україна, залишається температура повітря, вища за середні багаторічні показники.

Це не означає, що весь місяць буде спекотним або без дощів. Сезонні моделі оцінюють загальний характер погоди за місяць, а не прогнозують погодні умови на кожен окремий день. Саме тому навіть за теплішого, ніж зазвичай, вересня можливі короткочасні похолодання, проходження атмосферних фронтів, дощі та сильний вітер.

Фахівці наголошують, що прогноз погоди на вересень 2026 в Україні поки що варто сприймати як імовірну тенденцію, яка ще уточнюватиметься Укргідрометцентром ближче до початку осені.

Оновлення прогнозу пов’язане насамперед зі змінами в Тихому океані. Після появи нових даних NOAA стало зрозуміло, що цей процес набирає сили швидше, ніж очікували раніше.

Як Ель-Ніньйо може вплинути на погоду в Україні

Попри поширену думку, Ель-Ніньйо не визначає погоду в Європі напряму. Це кліматичне явище виникає через аномальне потепління поверхневих вод у центральній та східній частинах Тихого океану. Через це змінюється циркуляція атмосфери, а погодні процеси поступово впливають і на інші регіони світу.

Однак для Європи все значно складніше. На формування погоди одночасно впливають температура Атлантичного океану, розташування струменевої течії, атмосферна циркуляція над Північною Атлантикою та інші природні процеси.

Саме тому навіть за активного Ель-Ніньйо неможливо стверджувати, що погода на вересень 2026 в Україні буде однаковою протягом усього місяця. Це лише один із чинників, який впливає на загальну тенденцію.

За інформацією європейської служби Copernicus, температура поверхні океану залишається аномально високою. Це має важливе значення для формування погодних процесів, адже тепліша вода випаровує більше вологи.

У результаті атмосфера накопичує більше водяної пари. Якщо над певним регіоном складуться сприятливі погодні умови, це може сприяти формуванню інтенсивніших опадів. Проте сам по собі теплий океан не означає, що дощів стане більше в кожній країні чи області.

Саме тому сезонні моделі поки що не можуть із високою точністю спрогнозувати, якою буде кількість опадів у різних регіонах України.

Чи можливі різкі зміни погоди в Україні у вересні

За прогнозом сезонних моделей, вересень в Україні може розпочатися з теплої, або навіть літньої погоди. Але протягом місяця через регіон можуть проходити атмосферні фронти, які приноситимуть зливи, грози та більш прохолодне повітря. Через це періоди майже літньої спеки можуть досить швидко змінюватися відчутним зниженням температури.

На початку осені земля ще зберігає значний запас тепла, накопичений за літо, і поступово віддає його в атмосферу. Саме цей процес допомагає довше утримувати теплу погоду навіть попри скорочення світлового дня. Одночасно зі збільшенням різниці між денною та нічною температурою зростає ймовірність утворення ранкових туманів, які є характерною ознакою вересня.

Попри загальну тенденцію до теплішої погоди, міжнародні моделі не виключають короткочасних похолодань.

Протягом вересня до Східної Європи можуть надходити холодніші повітряні маси, які тимчасово знижуватимуть температуру. Також не виключене проходження атмосферних фронтів із дощами та поривчастим вітром.

Погода на вересень 2026 в Україні ще буде уточнюватися впродовж серпня, коли міжнародні метеорологічні центри опублікують нові результати сезонних розрахунків.

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