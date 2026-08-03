Військова контррозвідка Служби безпеки України спільно з Головнокомандувачем ЗСУ викрила у лавах Сил оборони ще одного агента російської воєнної розвідки (ГРУ).

За даними слідства, мобілізований військовослужбовець коригував ракетні та дронові удари РФ по території Полтавської області.

Як СБУ викрила “крота” РФ

У відомстві зауважили, що першочерговими цілями для російських військ агент визначав місцеві автозаправні станції.

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Крім того, він мав збирати інформацію про місця базування та маршрути передислокації українських підрозділів у центральному регіоні.

За даними слідства, фігурантом виявився мобілізований до взводу технічного забезпечення однієї з військових частин. За версією правоохоронців, російські спецслужби завербували його після того, як він залишав антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах.

Після вербування військовослужбовець під час добових звільнень обходив місцевість, фотографував автозаправні станції та передавав окупантам їхні координати. Також, за інформацією СБУ, він повідомив російській воєнній розвідці місце дислокації власної військової частини.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного за місцем проходження військової служби. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон, який, за даними слідства, містить докази співпраці з російською воєнною розвідкою.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, – Ред.)

У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили військова контррозвідка та слідчі СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Нагадаємо, СБУ викрила доцента академії Міноборони, який передавав РФ дані про БпЛА.

Раніше на Дніпропетровщині правоохоронці затримали інженера стратегічного оборонного підприємства, який співпрацював із російськими ФСБ та ГРУ.

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