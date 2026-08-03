У шести областях України нові знеструмлення після російських ударів
- Через російські обстріли нові знеструмлення зафіксували у шести областях України.
- В Укренерго повідомили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де дозволяє безпекова ситуація.
Внаслідок російських атак по енергетичній інфраструктурі вранці 3 серпня нові знеструмлення зафіксували у шести областях України.
Про це повідомили в Укренерго.
Знеструмлення в Україні 3 серпня: що відомо
За даними компанії, через наслідки російських обстрілів без електропостачання залишилися окремі споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Херсонській та Сумській областях.
Енергетики зазначають, що аварійно-відновлювальні роботи вже тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.
– Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, – наголосили в Укренерго.
Також у компанії повідомили, що станом на ранок 3 серпня рівень споживання електроенергії був на 4,4% вищим, ніж у цей самий час попереднього робочого дня, 31 липня.
Причиною називають спекотну погоду, яка охопила всю територію України та призвела до масового використання кондиціонерів.
Крім того, добовий максимум споживання 2 серпня був на 3,2% вищим, ніж у попередню неділю, 26 липня.
З огляду на зростання навантаження на енергосистему українців просять раціонально використовувати електроенергію.
Зокрема, користування енергоємними побутовими приладами рекомендують перенести на період з 10:00 до 16:00, коли активно працюють промислові сонячні електростанції.
Натомість у вечірній час, із 17:00 до 23:00, в Укренерго закликають обмежити використання потужних електроприладів, щоб зменшити навантаження на енергосистему.
Раніше в Укренерго повідомляли, що у понеділок, 3 серпня, застосування заходів обмеження електропостачання не планувалося.