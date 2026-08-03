Рустем Умєров стане новим керівником Служби зовнішньої розвідки України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради послів України.

Зеленський про призначення Умєрова керівником СЗР

– Щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно: і дипломатією, і обороною, і процесом перемовин зі США, й іншими визначеними партнерами, а також перемовами щодо закінчення війни. Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України, — сказав він.

За словами президента, Умєров надалі координуватиме роботу в форматі Drone Deal.

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Зеленський попросив країни, які залучені до цього процесу або зацікавлені взяти участь, щоб ті підтримали діяльність Умєрова на посаді керівника Служби зовнішньої розвідки України.

Президент вважає, що на рівні посольств потрібна чітка взаємодія з урядами держав-партнерів.

На думку Зеленського, вони мають розуміти, який внесок Україна може зробити у зміцнення їхньої оборони, розвідувальних спроможностей, охорони кордонів та стійкості критичної інфраструктури.

Як відомо, з липня 2025 року Рустем Умєров обіймає посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Раніше Зеленський повідомляв, що пропонував Ігорю Клименко посаду секретаря РНБО.

Джерело : Укринформ, Суспільне

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