Президент Володимир Зеленський заявив про подальше зміцнення оборонної співпраці України з міжнародними партнерами, зокрема у питаннях посилення ППО, локалізації виробництва західного озброєння та реалізації спільних проєктів зі США.

Про це глава держави повідомив після доповіді заступника керівника Офісу президента Павла Паліси щодо виконання домовленостей із партнерами у сфері оборони.

Зеленський про зміцнення співпраці у сфері оборони

За словами президента, щодня триває координація зі США та європейськими країнами для забезпечення України додатковими пакетами підтримки у сфері ППО.

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– Працюємо з американською стороною та партнерами в Європі, щоб отримати необхідні пакети підтримки для України. Це непросто, але розраховуємо, що результат буде. Ракети для ППО потрібні у наших пускових, а не на складах десь далеко від реальних загроз, – наголосив Зеленський.

Президент повідомив про підготовку до значного розширення локалізації виробництва необхідних для України видів західного озброєння.

Він зазначив, що ця робота здійснюється разом із європейськими партнерами, які готові підтримувати український оборонно-промисловий комплекс шляхом спільного виробництва.

Зеленський розповів про результати нещодавнього візиту української делегації до США.

За його словами, під час переговорів було досягнуто домовленостей щодо кількох спеціальних форматів застосування ракетних систем, а також розширення співпраці між українськими й американськими оборонними компаніями.

Наразі триває підготовка необхідних документів та координація між підприємствами.

Відповідальним за цей напрям визначено Павла Палісу, який працюватиме спільно з Міноборони України, американською стороною та українськими виробниками.

Президент переконаний, що реалізація досягнутих домовленостей посилить оборонні можливості України та забезпечить українських військових додатковими засобами для боротьби з російською агресією.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про розвиток міжнародного проєкту Фрея, який має стати новою європейською системою протиракетної оборони.

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