У ніч на 4 серпня (з 18:00 3 серпня) російські окупанти атакували територію України балістичною ракетою Іскандер-М та 136 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками-імітаторами типу Пародія.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна атака на Україну

Зокрема, ракету Іскандер-М росіяни запустили з території Ростовської області, а ударні дрони з напрямків: Орел, Міллерово, Донецьк, а також мису Чауда та населеного пункту Гвардійське, що в окупованому Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, силами протиповітряної оборони збили та придушили 117 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на трьох локаціях.

Військові попереджають, що ворожа атака триває — в повітряному просторі України фіксуються БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 623-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Повітряні сили

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