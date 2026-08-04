У полоні України перебувають громадяни 51 країни, які воювали за РФ – Лубінець
- У полоні України перебувають громадяни 51 держави, які воювали у складі російської армії.
- За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, участь іноземців у війні на боці РФ має правові наслідки.
Наразі в українському полоні перебувають громадяни 51 держави, які воювали у складі російської армії проти України.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час наради керівників закордонних дипломатичних установ в Україні.
Скільки іноземців перебувають в українському полоні
– Іноземці з 51 країни потрапили в полон в Україні, воюючи у складі армії російських окупантів. Саме тому важливо чесно й відкрито говорити зі світом про те, що участь у війні на боці Росії має реальні правові наслідки, – сказав омбудсмен.
29 липня у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що в українському полоні перебувають двадцять російських солдатів, які вдруге здалися бійцям ЗСУ.
У квітні 2025 року російське видання Важные истории повідомило, що у війні проти України на боці РФ беруть участь найманці щонайменше з 48 країн світу.
Журналісти ідентифікували 1500 із них та з’ясували, як у Москві вербують іноземців до лав російської армії.
Нагадаємо, 20 липня ЗСУ взяли в полон 64 військових РФ, які намагалися потрапити в тил на Запорізькому напрямку.
5 червня Україна та Росія провели обмін полоненими, унаслідок якого в межах другого етапу обміну у форматі 1000 на 1000 додому повернулися 186 українців.