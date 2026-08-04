Наразі в українському полоні перебувають громадяни 51 держави, які воювали у складі російської армії проти України.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час наради керівників закордонних дипломатичних установ в Україні.

Скільки іноземців перебувають в українському полоні

– Іноземці з 51 країни потрапили в полон в Україні, воюючи у складі армії російських окупантів. Саме тому важливо чесно й відкрито говорити зі світом про те, що участь у війні на боці Росії має реальні правові наслідки, – сказав омбудсмен.

29 липня у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що в українському полоні перебувають двадцять російських солдатів, які вдруге здалися бійцям ЗСУ.

Зараз дивляться

У квітні 2025 року російське видання Важные истории повідомило, що у війні проти України на боці РФ беруть участь найманці щонайменше з 48 країн світу.

Журналісти ідентифікували 1500 із них та з’ясували, як у Москві вербують іноземців до лав російської армії.

Нагадаємо, 20 липня ЗСУ взяли в полон 64 військових РФ, які намагалися потрапити в тил на Запорізькому напрямку.

5 червня Україна та Росія провели обмін полоненими, унаслідок якого в межах другого етапу обміну у форматі 1000 на 1000 додому повернулися 186 українців.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.