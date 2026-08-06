Україна продовжує консультації зі США, виробниками та іншими партнерами щодо отримання ліцензії на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Азербайджану Джейхуном Байрамовим.

Консультації щодо ліцензії на Patriot тривають

За словами міністра, Україна вже провела принципові консультації зі Сполученими Штатами, однак питання ліцензування потребує погодження з усіма виробниками та іншими учасниками процесу.

Зараз дивляться

— З американською стороною ми працюємо. Зокрема, вже відбувалися і відбуватимуться консультації щодо ліцензій із виробниками, там є кілька стейкхолдерів. Відбулися принципові розмови президента України з президентом США. Тепер потрібно ще проговорити всі ці питання з усіма стейкхолдерами, ці розмови тривають, — сказав Сибіга.

Він наголосив, що Україна й надалі робитиме все можливе для якнайшвидшого отримання необхідних ліцензій.

Очільник МЗС повідомив, що з окремими міжнародними партнерами відповідні домовленості вже досягнуто, а деякі виробництва вдалося налагодити.

Водночас він відмовився уточнювати, про які саме проєкти йдеться.

– Це чутлива сфера, і неправильно озвучувати, які. Я думаю, що ворог буде бачити це на полі бою і відчувати, – анонсував Сибіга.

За його словами, одним із головних пріоритетів України залишається розширення антибалістичних можливостей.

Міністр також звернув увагу на обмежені виробничі можливості США.

За його словами, американська промисловість випускає близько 600 ракет-перехоплювачів PAC-3 на рік, а через ситуацію на Близькому Сході конкуренція за ці боєприпаси лише зростає.

– Ми буквально б’ємося за кожну ракету. І сьогодні в президента ще будуть окремі наради з цього приводу, – повідомив глава МЗС.

Що передувало

Останніми тижнями Україна та США продовжують обговорювати можливість локалізації виробництва ракет-перехоплювачів Patriot.

Зокрема, сторони розглядають модель, за якої окремі компоненти виготовлятимуть в Україні, а фінальне складання здійснюватиметься в Німеччині. Навіть у разі досягнення домовленостей запуск виробництва нових перехоплювачів займе щонайменше рік.

Водночас спеціальний представник США Метью Вітакер 3 серпня заявив, що угоду про спільне виробництво перехоплювачів до Patriot до цієї зими укласти не вдасться.

Наприкінці липня президент США Дональд Трамп також повідомляв, що остаточне рішення щодо передання Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot ще не ухвалене, хоча раніше після переговорів із президентом Володимиром Зеленським допускав можливість локалізації такого виробництва.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.