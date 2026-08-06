Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишній віцепрем’єрці з питань європейської та євроатлантичної інтеграції й експосолці України у США Ользі Стефанішиній.

Про це повідомляє Суспільне із зали суду.

Стефанішиній обрано запобіжний захід: що відомо

ВАСК обрав Ользі Стефанішиній запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 млн грн.

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Крім внесення застави, суд поклав на колишню урядовицю низку процесуальних обов’язків. Зокрема, вона має прибувати за кожним викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Сама Ольга Стефанішина після оголошення рішення суду заявила, що наразі не має коштів для внесення застави.

— У мене немає коштів — ні 13, ні 10, ні 6 (мільйонів, — Ред.). Але, звичайно, я буду шукати ці кошти, щоб мати можливість внести заставу, — сказала вона.

Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

За даними прокуратури, у 2024–2025 роках Ольга Стефанішина придбала дві квартири у столичному житловому комплексі Файна Таун, однак не внесла їх до декларації.

Слідство також стверджує, що вона не задекларувала оренду квартири на Ярославовому Валу в Києві, проживання у квартирі матері, користування автомобілем Mercedes-Benz, зареєстрованим на її помічника, а також витрати на авіаперельоти й лікування матері.

Раніше НАБУ вже повідомляло Стефанішиній про підозру в іншому кримінальному провадженні, пов’язаному зі справою колишньої міністерки юстиції часів Віктора Януковича Олени Лукаш.

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