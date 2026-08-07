Майже половина українців вважають, що повномасштабна війна триватиме щонайменше до другої половини 2027 року або довше. Водночас 61% громадян заявили, що готові витримувати війну стільки, скільки буде необхідно.

Про це свідчать результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного з 20 липня до 3 серпня 2026 року.

Українці не готові віддати Донбас Росії

Соціологи запропонували респондентам оцінити різні можливі сценарії завершення війни.

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Так, 60% українців заявили, що категорично не погодяться на передання під контроль Росії всього Донбасу навіть в обмін на гарантії безпеки. Лише 33% відповіли, що могли б прийняти такий варіант, хоча більшість із них назвали його дуже складним компромісом. Ще 7% не визначилися.

У КМІС зазначають, що в усіх регіонах країни більшість населення відкидає сценарій виведення українських військ із Донеччини.

Порівняно з квітнем, неприйняття такого варіанту зросло у Києві, центральних, північних та східних областях. Лише на Заході України стало дещо більше тих, хто готовий погодитися на таку поступку, хоча й там більшість виступає проти.

Окремо соціологи звернули увагу на настрої жителів столиці. Попри постійні масовані атаки Росії, готовність киян погодитися на виведення військ із Донеччини знизилася з 34% до 26%, а частка категоричних противників такого сценарію зросла із 62% до 69%.

Водночас молодші українці демонструють більшу готовність підтримати такий компроміс. Якщо серед людей віком понад 60 років його готові схвалити 22%, то серед українців 18-29 років цей показник становить 42%. Водночас навіть у цій віковій групі підтримка помітно знизилася порівняно з квітнем, коли вона сягала 54%.

Інша ситуація спостерігається щодо сценарію заморожування війни по нинішній лінії фронту.

Якщо він супроводжуватиметься наданням Україні гарантій безпеки, значним фінансуванням та продовженням військової допомоги, 59% респондентів заявили, що готові його підтримати. Водночас більшість із них наголосили, що погоджуються на такий варіант неохоче.

Категорично проти такого сценарію висловився 31% опитаних.

Як українці оцінюють перебіг війни

Абсолютна більшість українців, 77%, переконані, що Росія хоч і продовжує наступ, однак просувається повільно, зазнаючи великих втрат, а Україна здатна й надалі ефективно чинити опір.

Натомість лише 12% поділяють песимістичну думку про те, що Росія досягає значних успіхів, а український опір є безнадійним. Ще 11% не змогли визначитися.

У КМІС зазначають, що такі оцінки практично не змінилися порівняно із січнем 2026 року.

Опитування також засвідчило, що громадяни не розраховують на швидке завершення бойових дій.

Лише 21% респондентів вважають, що війна може завершитися до кінця 2026 року. Ще 15% очікують її завершення у першій половині 2027 року.

Водночас майже половина опитаних, 45%, прогнозують, що війна триватиме щонайменше до другої половини 2027 року або довше. Ще 19% не змогли відповісти на це запитання.

Після помітного зниження навесні показник готовності українців жити в умовах війни знову зріс.

Якщо у квітні лише 48% заявляли, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, то зараз таких уже 61%.

Натомість частка тих, хто готовий витримувати бойові дії лише кілька місяців або пів року, скоротилася з 29% до 20%.

Опитування КМІС проводилося з 20 липня до 3 серпня 2026 року методом телефонних інтерв’ю серед 974 повнолітніх громадян України, які проживають на підконтрольній уряду території.

Похибка до 4,1% стосується показників, близьких до 50%. Для показників близько 25% вона становить до 3,5%, близько 10% — до 2,5%, близько 5% — до 1,8%.

Нагадаємо, 5 серпня стало відомо, що, згідно з результатами опитування КМІС, 55% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському.

Рівень довіри до Зеленського дещо знизився після кадрових рішень і протестів, однак різкого обвалу не сталося.

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