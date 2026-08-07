У липні ППО збила понад 5,3 тис. дронів і ракет РФ — Міноборони
- У липні українська ППО знешкодила понад 5,3 тис. російських ракет та ударних дронів з понад 9 тис.
- Попри критичний дефіцит ракет-перехоплювачів проти балістики, Україна працює з партнерами над посиленням ешелонованого захисту.
У липні українська протиповітряна оборона змогла перехопити понад 5,3 тис. дронів та ракет, відбиваючи масовані російські атаки у різних регіонах.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Міноборони про роботу ППО у липні
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, протягом липня Росія застосувала понад 9 тис. ударних безпілотників та ракет для атак на Україну, не враховуючи розвідувальні дрони.
Протягом другого місяця літа сили ППО перехопили:
- 5 142 ударні безпілотники типу Shahed, Гербера, Італмас та інших;
- 216 ракет різних типів.
Як зазначають у Міноборони, сили протиповітряної оборони знешкодили понад 48 тис. безпілотників тактичного рівня.
Там розповіли, що протягом липня українська ППО працювала в умовах критичної нестачі ракет-перехоплювачів для протидії балістичним ракетам, які Росія запустила по різних містах.
У Міноборони стверджують, що балістична зброя досі залишається головним викликом для протиповітряної оборони, тому триває робота для посилення спроможностей ППО з міжнародними партнерами.
Зокрема, Україна прагне отримати нові системи та ракети-перехоплювачі, а також розвинути інші елементи ешелонованого захисту.