У липні українська протиповітряна оборона змогла перехопити понад 5,3 тис. дронів та ракет, відбиваючи масовані російські атаки у різних регіонах.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Міноборони про роботу ППО у липні

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, протягом липня Росія застосувала понад 9 тис. ударних безпілотників та ракет для атак на Україну, не враховуючи розвідувальні дрони.

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Протягом другого місяця літа сили ППО перехопили:

5 142 ударні безпілотники типу Shahed, Гербера, Італмас та інших;

216 ракет різних типів.

Як зазначають у Міноборони, сили протиповітряної оборони знешкодили понад 48 тис. безпілотників тактичного рівня.

Там розповіли, що протягом липня українська ППО працювала в умовах критичної нестачі ракет-перехоплювачів для протидії балістичним ракетам, які Росія запустила по різних містах.

У Міноборони стверджують, що балістична зброя досі залишається головним викликом для протиповітряної оборони, тому триває робота для посилення спроможностей ППО з міжнародними партнерами.

Зокрема, Україна прагне отримати нові системи та ракети-перехоплювачі, а також розвинути інші елементи ешелонованого захисту.

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