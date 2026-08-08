Україна та Сербія планують до кінця 2026 року підготувати все необхідне для укладання угоди про зону вільної торгівлі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічей із президентом Сербії Александром Вучичем у Белграді.

Україна та Сербія готують угоду про ЗВТ

Зеленський повідомив, що під час зустрічей із Вучичем 7 та 8 серпня сторони говорили про конкретні проєкти, які мають посилити інфраструктуру обох країн.

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Йдеться, зокрема, про розвиток портів і залізниць, а також економік України та Сербії.

– Працюємо, щоб уже до кінця цього року підготувати все для укладання угоди про зону вільної торгівлі, – зазначив Зеленський.

За його словами, економічна співпраця має сприяти також відбудові України та створенню нових робочих місць в обох державах.

Окремою темою переговорів стала енергетична ситуація в Україні напередодні зими.

Зеленський наголосив, що через російські удари Україна фактично втратила значну частину теплової генерації.

– Що б не відбувалося, треба давати людям усі можливості жити, тому наша енергетична співпраця має велике значення, – заявив президент.

Він також подякував Вучичу за новий пакет гуманітарної допомоги для України. За словами Зеленського, він, зокрема, стосується медичної та енергетичної сфер.

Під час зустрічей президенти також торкнулися європейської інтеграції Сербії.

Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у прискоренні європейського шляху Белграда.

– Будемо раді, якщо шлях Сербії в ЄС прискориться, – зазначив український президент.

Він наголосив на важливості того, щоб європейська перспектива залишалася відкритою для народів континенту.

– Важливо, щоб кожен народ у Європі отримував чіткий сигнал, що він Європі потрібен і що нікого не можна втратити, – підсумував президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 7 серпня прибув до Сербії з офіційним візитом.

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