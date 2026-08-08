Сили оборони уразили ворожий пост технічного спостереження на самопідіймальній буровій установці Сиваш на Голіцинському газоконденсатному родовищі в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження поста Сиваш

Росіяни використовують пост технічного спостереження на буровій установці Сиваш для розміщення технічних засобів спостереження та забезпечення їхньої роботи в акваторії Чорного моря.

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Ступінь завданих збитків та результати ураження поста уточнюється.

У Військово-морських силах заявили, що обладнання на буровій установці росіяни використовували для управління ударними дронами, для наведення та коригування ударів по південних містах України.

Завдяки засобам розвідки росіяни виявляли рух українських безпілотників та безекіпажних катерів.

Також на установці базувалися елітні підрозділи спецпризначенців РФ та розміщувалося озброєння, зокрема переносні ракетні комплекси та інша техніка.

Нагадаємо, що цієї ночі Сили оборони уразили на території Росії Ільський та Сизранський НПЗ. Там виникли пожежі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 627-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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