Втрати ворога на 9 серпня: ЗСУ знищили 1130 окупантів та 41 артсистему
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1130 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили противника, чотири артилерійські системи та чотири пункти управління безпілотних літальних апаратів.
Втрати ворога на 9 серпня
- особового складу — близько 1 457 740 (+1 130) осіб,
- танків — 12 253 (+2) од.,
- бойових броньованих машин — 25 103 (+4) од.,
- артилерійських систем — 47 621 (+41) од.,
- реактивних систем залпового вогню — 2 013 (+4) од.,
- засобів протиповітряної оборони — 1 556 од.,
- літаків — 439 од.,
- гелікоптерів — 354 од.,
- наземних роботизованих комплексів — 2 171 (+9) од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 451 248 (+1 642) од.,
- крилатих ракет — 5 007 од.,
- кораблів і катерів — 35 од.,
- підводних човнів — 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 131 775 (+358) од.,
- спеціальної техніки — 4 505 (+1) од.
Вчора російський ворог завдав одного ракетного удару із застосуванням семи ракет та 75 авіаційних ударів, під час яких скинув 269 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 10 284 дрони-камікадзе та здійснили 3137 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 628-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.