Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1130 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили противника, чотири артилерійські системи та чотири пункти управління безпілотних літальних апаратів.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 9 серпня

особового складу — близько 1 457 740 (+1 130) осіб,

танків — 12 253 (+2) од.,

бойових броньованих машин — 25 103 (+4) од.,

артилерійських систем — 47 621 (+41) од.,

реактивних систем залпового вогню — 2 013 (+4) од.,

засобів протиповітряної оборони — 1 556 од.,

літаків — 439 од.,

гелікоптерів — 354 од.,

наземних роботизованих комплексів — 2 171 (+9) од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 451 248 (+1 642) од.,

крилатих ракет — 5 007 од.,

кораблів і катерів — 35 од.,

підводних човнів — 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн — 131 775 (+358) од.,

спеціальної техніки — 4 505 (+1) од.

Вчора російський ворог завдав одного ракетного удару із застосуванням семи ракет та 75 авіаційних ударів, під час яких скинув 269 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 10 284 дрони-камікадзе та здійснили 3137 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 628-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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