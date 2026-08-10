Загалом протягом минулої доби зафіксовано 254 бойові зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням дев’яти ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 278 керованих авіабомб.

Крім того, загарбники застосували 10 295 дронів-камікадзе та здійснили 3 193 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

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Карта бойових дій в Україні на 10 серпня 2026

Ситуація в Україні на 10 серпня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили три ворожі штурми. Водночас агресор завдав авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснив 51 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 25 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Лиман, Артільне та в бік населених пунктів Ізбицьке, Волохівка, Купине, Хатнє, Українське, Березники, Амбарне.

На Куп’янському напрямку відбулося дві наступальні дії ворога у районі Петропавлівки та в бік Новоплатонівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 30 разів атакували в бік населених пунктів Дробишеве, Лиман, Діброва, Озерне та в районах населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Торське, Ямпіль.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сім штурмових дій у районі населеного пункту Різниківка та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у районі Никифорівки та в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 31 атаку. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр та у бік Довгої Балки й Миколайпілля.

Двадцять шість атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Нове Шахове, Новогришине, Шевченко, Світле, Сергіївка, Муравка, Матяшеве, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили три атаки у бік Данилівки та Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 21 раз атакували. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Староукраїнка, Гуляйпільське, Рівне та Цвіткове.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у бік Приморського та у районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 10 серпня 2026 року

особового складу – близько 1 459 210 (+1 470);

танків – 12 255 (+2);

бойових броньованих машин – 25 116 (+13) од;

артилерійських систем – 47 669 (+48);

РСЗВ – 2 019 (+6);

засобів ППО – 1 558 (+2);

літаків – 439;

гелікоптерів – 354;

наземних робототехнічних комплексів – 2 181 (+10);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 452 994 (+1 746);

крилатих ракет – 5 007;

кораблів/катерів – 35;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 132 236 (+461);

спеціальної техніки – 4 511 (+6).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 629-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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