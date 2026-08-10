Увечері 10 серпня в Одеський області під час виконання бойового завдання Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач МіГ-29. Пілот катапультувався та був доставлений до медичного закладу.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Втрата МіГ-29 на Одещині 10 серпня: що відомо

За попередньою інформацією, винищувач виконував завдання зі знищення повітряних цілей російських військ на Одещині.

Зараз дивляться

Під час запуску авіаційної ракети виникла нештатна ситуація. Унаслідок цього літак загорівся, пілот втратив можливість керувати машиною.

Льотчик намагався зберегти літак, але був змушений катапультуватися. Пілота направили до медичного закладу.

У Повітряних силах зазначили, що причини та всі обставини інциденту наразі встановлюються.

Нагадаємо, 29 липня було втрачено зв’язок з винищувачем F-16 Повітряних сил Збройних сил України. Літак упав на одному з напрямків фронту.

Пілот виконував бойове завдання із перехоплення повітряних цілей ворога. Йому вдалося катапультуватися.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.