Після змін до законодавства про громадянство, які були ухвалені торік, залишається чимало запитань щодо статусу людей, які мають громадянство двох держав або взагалі не є громадянами жодної країни. Зокрема, це стосується їхніх обов’язків перед Україною, мобілізації, військового обліку та можливості виїзду за кордон.

Факти ICTV розпитали старшу юристку та адвокатку компанії EXPATPRO Катерину Затулко, чи може особа без громадянства виїхати за кордон та які загалом права й обов’язки вони мають перед Україною.

Хто така особа без громадянства в Україні

Як пояснила юристка Катерина Затулко, яка спеціалізується на міграційному, корпоративному та податковому праві, а також захищає права та інтереси клієнтів у суді, особа без громадянства — це не просто людина, яка наразі не має паспорта. Ідеться про визначений правовий статус людини, яку жодна держава, відповідно до свого законодавства, не вважає своїм громадянином.

Зараз дивляться

— Особа без громадянства — це спеціальний статус, який надається Державною міграційною службою особі, що не має жодного паспорта жодної країни і громадянство жодної країни ніколи не отримувала, — пояснила Катерина Затулко.

Проте важливо розрізняти особу без громадянства та людину, яка просто залишилася без документів. Якщо людина втратила паспорт, знищила його або не знає, чи має громадянство України чи іншої держави, це ще не означає, що вона є особою без громадянства.

Спочатку цей статус має бути встановлений та оформлений у передбаченому законом порядку.

Особа без громадянства: чи можлива мобілізація

За словами Катерини Затулко, особа без громадянства не підлягає мобілізації, оскільки військовий обов’язок в Україні на неї не поширюється. Але закон дозволяє таким людям добровільно проходити військову службу за контрактом.

Тобто тут важливо розділяти дві ситуації: особу без громадянства не можуть призвати під час мобілізації як громадянина України, але вона може за власним бажанням вступити на військову службу на умовах, передбачених законом.

Чи потрібно особі без громадянства ставати на військовий облік

Оскільки на таких людей не поширюється військовий обов’язок, відповідно, до них не застосовуються вимоги щодо військового обліку, які встановлені для військовозобов’язаних громадян України.

За словами Затулко, до осіб без громадянства не мають застосовуватися вимоги, пов’язані з військовим обліком та використанням Резерв+.

Проте на практиці можуть траплятися помилки, коли людину без громадянства свого часу помилково поставили на військовий облік.

Юристка розповіла про випадок зі своїм клієнтом. Чоловік ніколи не мав громадянства України, а його статус згодом підтвердили міграційна служба та суд. Проте багато років тому, коли він навчався у коледжі, його поставили на військовий облік.

Згодом чоловіка зупинила поліція та доставила до ТЦК. Там встановили, що українського громадянства він не має, після чого його відпустили.

— Як його поставили на військовий облік — не відомо. Але ситуація закінчилася позитивно, чоловіка відпустили, тому що він не має громадянства України та не може бути мобілізований, — розповіла Катерина Затулко.

Чи може особа без громадянства виїхати за кордон

Окремий документ потрібен і для перетину державного кордону. Якщо людина має відповідний статус в Україні, то для виїзду за кордон оформлюється посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

Державна міграційна служба зазначає, що такий документ оформлюють особам без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні та не мають іншого проїзного документа.

Тому сам факт відсутності українського паспорта не означає, що людина може просто приїхати на кордон і перетнути його. Потрібно мати документ, який підтверджує особу та дає можливість здійснювати перетин кордону.

Проте, якщо людина просто не має жодних документів і при цьому не оформлювала статус особи без громадянства, це вже інша правова ситуація.

Чи може громадянин України відмовитися від громадянства

Ще одне питання виникає щодо людей, які мають українське громадянство, а також паспорт іншої держави та хочуть відмовитися від громадянства України.

Катерина Затулко пояснила, що така процедура існує, але вона є тривалою та має низку обмежень. Надскладною вона є для чоловіків під час воєнного стану.

— Процедура виходу з громадянства в Україні передбачає зняття з військового обліку, що неможливо під час воєнного стану, і зняття з місця проживання, що неможливо без зняття з військового обліку. От таке замкнене коло, — сказала адвокатка.

За словами юристки, укази президента щодо виходу чи втрати громадянства за останні роки (починаючи приблизно з 2018 року) мають лише поодинокий та “медійний” характер.

Як приклади таких рішень вона назвала випадки щодо Ігоря Коломойського та Міхеіла Саакашвілі, підкресливши, що це виключні та резонансні прецеденти, які не відображають загальну процедуру для звичайних громадян.

Якщо є два паспорти — чи можуть мобілізувати

Зовсім інша ситуація у громадян України, які мають громадянство іншої держави.

За словами Затулко, у відносинах з Україною така людина розглядається як громадянин України. Тому другий паспорт не звільняє її від обов’язку дотримуватись українського законодавства про військовий обов’язок і мобілізацію.

— Відповідно до закону 4502-IX, такі громадяни можуть використовувати тільки українське громадянство у відносинах з державою Україна. І відповідно до Конституції, держава Україна розглядає їх тільки як громадян України. Тому так, вони підлягають мобілізації, — пояснила юристка.

Отже, особа без громадянства та громадянин України з другим громадянством — це принципово різні правові ситуації.

У першому випадку військовий обов’язок не поширюється на людину, у другому — на громадянина України поширюються відповідні правила. Деталі про мобілізацію осіб з подвійним громадянством читайте тут.

Чи може особа без громадянства стати державним зрадником

Адвокатка пояснила, що відсутність громадянства не означає, що людина перебуває поза межами українського кримінального законодавства.

Катерина Затулко наголосила, що державна зрада є кримінальним правопорушенням, а до кримінальної відповідальності можуть притягувати осіб, які перебувають на території України, незалежно від того, є вони громадянами України чи ні.

— Державна зрада у нас — це злочин, передбачений Кримінальним кодексом України. А до кримінальної відповідальності притягаються всі, хто законно чи незаконно перебувають на території України, — зазначила адвокатка.

Також юристка наголосила, що сам факт відсутності бажання воювати в особи без громадянства не є державною зрадою. Вона додала, що, відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу, державна зрада — діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Тому в цьому питанні також потрібно розглядати конкретні обставини справи та встановлювати, чи були в діях людини ознаки саме того кримінального правопорушення, яке передбачене законом.

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