У ніч проти 10 серпня РФ запустила по Україні керовану авіаційну ракету Х-59/69, три баражуючі боєприпаси Бандероль та 126 ударних безпілотників різних типів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 10 серпня

За даними Повітряних сил ЗСУ, дрони запускалися з території Росії та тимчасово окупованих територій України. Зокрема, пуски фіксувалися з районів Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська, окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

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Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотники інших типів. Також було знешкоджено три баражуючі боєприпаси Бандероль.

Зафіксовано влучання 31 ударного безпілотника на 22 локаціях. Крім того, на двох місцях впали уламки збитих російських дронів.

Російська ракета Х-59/69 не досягла визначеної цілі завдяки активній протидії української ППО. Наразі встановлюється місце її падіння.

Військові попереджають, що повітряна атака на Україну триває. У небі фіксується кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 629-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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