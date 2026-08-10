Кабінет міністрів ухвалив постанову, розроблену Міністерством юстиції, яка передбачає розширення можливостей сервісу Шлюб онлайн. Йдеться про укладення шлюбу в електронній формі за допомогою мобільного застосунку Дія.

Про це повідомило Міністерство юстиції у понеділок, 10 серпня.

Уряд розширив можливості цифрової послуги Шлюб онлайн

– Невдовзі послуга Шлюб онлайн отримає нові функції, які зроблять її ще доступнішою і зручнішою для українців. Усі нові можливості впроваджуватимуться поетапно до кінця до 2026 року, – йдеться у повідомленні.

Сервіс Шлюб онлайн, який дозволяє українцям реєструвати шлюб дистанційно незалежно від місця перебування, став одним із найбільш затребуваних цифрових сервісів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

Зараз дивляться

– Якщо у 2025 році онлайн було зареєстровано понад 30 тис. шлюбів (18,4% від загальної кількості), то лише за перше півріччя 2026 року таких шлюбів укладено понад 30,4 тис., або 40% від усіх державних реєстрацій шлюбу, – повідомляють у Мінюсті.

У міністерстві зазначили, що ухвалена постанова розширить можливості сервісу для громадян.

Зокрема, передбачено:

розширення кола осіб, які зможуть скористатися сервісом Шлюб онлайн;

впровадження механізмів безбар’єрності для людей із порушеннями слуху або мовлення;

поетапне запровадження міжнародної доставки свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу.

Усі нові можливості сервісу впроваджуватимуть поетапно до кінця 2026 року.

Міжнародну доставку свідоцтв спочатку запустять до сусідніх держав. Згодом її планують розширити на країни Європи та США.

Уряд продовжив на два роки експериментальний проєкт, що передбачає можливість реєстрації шлюбу онлайн через застосунок Дія.

Послугу Шлюб онлайн реалізують Міністерство юстиції спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.