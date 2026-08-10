Втрати ворога на 10 серпня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 470 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 629-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,459 млн.

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Втрати ворога на 10 серпня 2026 року

особового складу – близько 1 459 210 (+1 470);

танків – 12 255 (+2);

бойових броньованих машин – 25 116 (+13) од;

артилерійських систем – 47 669 (+48);

РСЗВ – 2 019 (+6);

засобів ППО – 1 558 (+2);

літаків – 439;

гелікоптерів – 354;

наземних робототехнічних комплексів – 2 181 (+10);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 452 994 (+1 746);

крилатих ракет – 5 007;

кораблів/катерів – 35;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 132 236 (+461);

спеціальної техніки – 4 511 (+6).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 629-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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