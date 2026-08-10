Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 10 серпня: знищено 1 470 окупантів та 48 артсистем
Втрати ворога на 10 серпня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 470 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 629-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,459 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 10 серпня 2026 року
-
особового складу – близько 1 459 210 (+1 470);
-
танків – 12 255 (+2);
-
бойових броньованих машин – 25 116 (+13) од;
-
артилерійських систем – 47 669 (+48);
-
РСЗВ – 2 019 (+6);
-
засобів ППО – 1 558 (+2);
-
літаків – 439;
-
гелікоптерів – 354;
-
наземних робототехнічних комплексів – 2 181 (+10);
-
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 452 994 (+1 746);
-
крилатих ракет – 5 007;
-
кораблів/катерів – 35;
-
підводних човнів – 2;
-
автомобільної техніки та автоцистерн – 132 236 (+461);
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спеціальної техніки – 4 511 (+6).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 629-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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