Втрати ворога на 10 серпня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 470 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 629-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,459 млн.

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Втрати ворога на 10 серпня 2026 року

  • особового складу – близько 1 459 210 (+1 470);
  • танків – 12 255 (+2);
  • бойових броньованих машин – 25 116 (+13) од;
  • артилерійських систем – 47 669 (+48);
  • РСЗВ – 2 019 (+6);
  • засобів ППО – 1 558 (+2);
  • літаків – 439;
  • гелікоптерів – 354;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 181 (+10);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 452 994 (+1 746);
  • крилатих ракет – 5 007;
  • кораблів/катерів – 35;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 132 236 (+461);
  • спеціальної техніки – 4 511 (+6).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 629-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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швидка допомога

Джерело: Генштаб ЗСУ

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