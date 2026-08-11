Загалом протягом минулої доби зафіксовано 212 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 631 дрон-камікадзе та здійснили 3 240 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 11 серпня 2026

Ситуація в Україні на 11 серпня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили чотири ворожі штурми. Водночас агресор завдав авіаційного удару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснив 62 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Зараз дивляться

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили дванадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, а також у напрямку Волохівки.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Новоплатонівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти десять разів атакували в районах Лимана та Діброви, а також у напрямках Новоселівки та Карпівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 15 штурмових дій у районах Закітного та Кривої Луки, а також у напрямках Дронівки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в районі Часового Яру та у напрямку Юрківки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 26 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Новоселівки, Торського та Миколайпілля.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 атак. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Новоолександрівки, Котлиного та Сергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Кучерового Яру, Торецького, Вільного, Нового Донбасу, Світлого, Василівки, Удачного, Новомиколаївки, Молодецького та Новоплатонівки.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили чотири атаки у напрямках населених пунктів Калинівське, Данилівка, Єгорівка та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку окупанти вісім разів атакували. Ворог намагався просунутися в районі Гіркого, а також у напрямках Воздвижівки, Рівного та Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили сім спроб противника просунутися вперед у напрямках Новоселівки, Зарічного, Новояковлівки, Новоданилівки та Павлівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 11 серпня 2026 року

особового складу – близько 1 460 400 (+1 190) осіб;

танків – 12 259 (+4) од;

бойових броньованих машин – 25 120 (+4) од;

артилерійських систем – 47 713 (+44) од;

РСЗВ – 2 020 (+1) од;

засобів ППО – 1 560 (+2) од;

літаків – 439 (+0) од;

гелікоптерів – 354 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 190 (+9) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 454 572 (+1 578) од;

крилатих ракет – 5 007 (+0) од;

кораблів/катерів – 35 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 132 543 (+307) од;

спеціальної техніки – 4 514 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 630-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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