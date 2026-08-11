Росія платить десятками тисяч убитих і важкопоранених військових за просування на Сході України “зі швидкістю равлика”.

Таке формулювання використав посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон в інтерв’ю РБК-Україна.

Кромптон про втрати РФ під час наступу

За словами Ніла Кромптона, на Сході України, зокрема в Донецькій області, тривають виснажливі бойові дії, під час яких російська армія зазнає надзвичайно великих втрат.

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Посол розповів, що ознайомився з даними начальників штабів. За цими оцінками, у квітні та травні втрати російських військ становили близько 35 тис. осіб щомісяця.

У липні, за наведеними ним даними, Росія втратила 42,7 тис. військових убитими або важкопораненими.

Кромптон назвав такий показник надзвичайним і для порівняння нагадав про втрати Радянського Союзу під час війни в Афганістані.

— Гадаю, у червні ця кількість була дещо меншою. Коли з’являється листя, солдатам трохи безпечніше пересуватися. Але це надзвичайний показник, — зазначив дипломат.

Водночас, попри таку ціну, швидкість російського просування залишається низькою.

— Наш колишній начальник Генерального штабу колись сказав, що равлик насправді просувався швидше, ніж російські Збройні сили. І це відбувається за величезну ціну, — заявив Кромптон.

Кромптон про удари України по Криму

Окремо британський дипломат звернув увагу на зростання ефективності українських ударів середньої та великої дальності.

Серед прикладів він назвав удари по тимчасово окупованому Криму. За словами Кромптона, вони завдають шкоди російським лініям військового постачання та створюють для Москви додаткові проблеми.

Посол також назвав Крим “перлиною в короні” російської війни, тому наслідки українських ударів мають для Кремля не лише військове, а й політичне значення.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що липень став для російської армії найважчим місяцем за втратами від початку 2026 року.

За даними Генштабу, протягом липня Росія втратила 42 860 військових. Це вже другий місяць поспіль, коли російські втрати перевищували показники попереднього місяця.

Загалом за перші сім місяців 2026 року втрати особового складу РФ становили 238 650 військових.

У січні Генштаб оцінював російські втрати у 31 710 військових, у лютому — 26 090, березні — 31 960, квітні — 32 980, травні — 33 760, червні — 39 290. У липні показник зріс до 42 860.

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