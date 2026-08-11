Росія під час нічної атаки по Україні застосувала ракети північнокорейського виробництва. А після так званих виборів до Держдуми кремлівський диктатор Путін планує провести нову хвилю мобілізації.

Про це у вечірньому зверненні 11 серпня заявив президент України Володимир Зеленський.

Ракетні удари РФ по Україні

За словами президента, нічні ракетні удари по Україні здійснювалися з території Курської, Ростовської, Орловської та Воронезької областей РФ.

Зараз дивляться

Окремо Зеленський наголосив на важкій ситуації у Запоріжжі, де внаслідок ворожого удару є загиблі та багато поранених.

Протягом дня російські війська також продовжували гатити ударними безпілотниками по прифронтових населених пунктах — від Сумської до Херсонської області.

Президент заявив, що Україна й надалі відповідатиме на російські атаки ударами по військових та інших цілях на території РФ.

— Коли ми відповідаємо на такі російські удари, це має трактуватися виключно як справедливі реакції на російську війну, на постійний терор проти України та наших людей, — сказав Зеленський.

Удари по нафтових і військових об’єктах РФ

За словами президента, Сили оборони України сьогодні завдали низки далекобійних ударів по території РФ. Зокрема, цілями стали об’єкти нафтової галузі, логістична інфраструктура та військові об’єкти окупантів.

Про результати цих операцій Зеленському доповідали головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий та Служба безпеки України.

РФ готує нову мобілізацію

Окремо президент повідомив про доповідь начальника Головного управління розвідки Міноборони України Олега Іващенка щодо підготовки Росією нової хвилі мобілізації.

За даними української розвідки, Москва планує восени провести мобілізацію — після проведення так званих парламентських виборів у РФ. Зеленський зазначив, що внутрішні російські документи підтверджують підготовку такого сценарію.

На думку президента, Кремль хоче використати вибори для створення пропагандистської картини нібито підтримки війни російським суспільством.

Після цього РФ може розпочати додаткову мобілізацію кількох сотень тисяч людей до кінця року, а також продовжити набір військових у 2027 році.

Зеленський зазначив, що це відбуватиметься паралельно з набором росіян на військову службу за контрактом.

Втрати РФ

Президент заявив, що російський контингент в Україні щомісяця втрачає 30 тисяч військових. Близько 60% із них — загиблі.

Загалом чисельність російської окупаційної армії на території України поступово скорочувалася завдяки активним діям українських військових, зокрема широкому застосуванню безпілотників.

Зеленський вважає, що Кремль розраховує компенсувати ці втрати новою мобілізацією та залученням військових із Північної Кореї.

— Ми готуємося до своїх активних дій, максимального ускладнення Росії в реалізації таких планів, — заявив глава держави.

Він також повідомив, що поставив українським розвідувальним і спеціальним службам відповідні завдання.

Пропозиції щодо завершення війни

Крім того, президент повідомив про доповідь української переговорної команди.

За його словами, Україна вже передала американській стороні свої пропозиції. Київ очікує від США допомоги у посиленні протиповітряної оборони та тиску на Росію.

Зеленський наголосив, що міжнародні партнери мають сприяти не затягуванню війни, а створенню умов для її завершення.

— Америка може допомогти нашому захисту і передусім з ППО, і тиснути на Росію заради того, щоб плани були інші: готувати закінчення війни, а не затягувати, — заявив президент.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.