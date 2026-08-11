Втрати ворога на 11 серпня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 190 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 630-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,460 млн.

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Втрати ворога на 11 серпня 2026 року

  • особового складу – близько 1 460 400 (+1 190) осіб;
  • танків – 12 259 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 25 120 (+4) од;
  • артилерійських систем – 47 713 (+44) од;
  • РСЗВ – 2 020 (+1) од;
  • засобів ППО – 1 560 (+2) од;
  • літаків – 439 (+0) од;
  • гелікоптерів – 354 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 190 (+9) од;
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 454 572 (+1 578) од;
  • крилатих ракет – 5 007 (+0) од;
  • кораблів/катерів – 35 (+0) од;
  • підводних човнів – 2 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 132 543 (+307) од;
  • спеціальної техніки – 4 514 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 630-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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