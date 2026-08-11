Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 11 серпня: знищено 1 190 окупантів та понад 1,5 тис. БпЛА
Втрати ворога на 11 серпня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 190 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 630-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,460 млн.
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Втрати ворога на 11 серпня 2026 року
- особового складу – близько 1 460 400 (+1 190) осіб;
- танків – 12 259 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 25 120 (+4) од;
- артилерійських систем – 47 713 (+44) од;
- РСЗВ – 2 020 (+1) од;
- засобів ППО – 1 560 (+2) од;
- літаків – 439 (+0) од;
- гелікоптерів – 354 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 190 (+9) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 454 572 (+1 578) од;
- крилатих ракет – 5 007 (+0) од;
- кораблів/катерів – 35 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 132 543 (+307) од;
- спеціальної техніки – 4 514 (+3) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 630-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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