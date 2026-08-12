В Україні внаслідок масштабної спецоперації СБУ та Нацполіції припинили роботу 94 шахрайські кол-центри. За попередніми оцінками, діяльність мережі завдала потерпілим збитків більш ніж на 100 млн грн.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Ліквідовано 94 шахрайські кол-центри: що відомо

Від початку минулого тижня слідчі провели 411 обшуків та припинили роботу 1 794 операторських місць у шахрайських кол-центрах.

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Слідчі заходи проводили у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій та Івано-Франківській областях та в інших регіонах України.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 3 336 одиниць комп’ютерної техніки, 1 346 мобільних телефонів, 5 238 SIM-карток, 20 криптогаманців і 90 банківських карток.

Було вилучено 22 транспортні засоби. Серед них – Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 та мотоцикли BMW.

У фігурантів виявили понад $2 млн, €64 тис., готівку у гривнях, близько кілограма банківського золота у злитках, елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби.

За інформацією правоохоронців, організатори набирали операторів, які володіли іноземними мовами, після чого навчали їх працювати за заздалегідь підготовленими сценаріями. В окремих випадках працівників перевіряли за допомогою поліграфа.

Які схеми використовували шахраї

Схеми, які використовували шахраї, відрізнялися, однак усі вони були спрямовані на заволодіння коштами потерпілих.

Оператори видавали себе за інвестиційних консультантів і пропонували громадянам нібито вигідні способи вкладення грошей. В інших випадках людей залучали до використання фейкових торговельних платформ.

Шахраї також повторно контактували з людьми, які вже втратили кошти внаслідок подібних схем. Таким потерпілим пропонували нібито допомогти повернути втрачені інвестиції.

– Для переконливості використовували підроблені документи, представлялися юристами, працівниками банків і державних органів, застосовували технології deepfake. У деяких випадках після втрати заощаджень людей переконували брати кредити, позичати кошти та продавати майно, – зазначив генпрокурор.

Отримані від потерпілих гроші переводили у криптовалюту, розподіляли між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб.

За даними слідства, надалі отримані прибутки вкладали в елітну нерухомість, земельні ділянки, дорогі автомобілі та інші предмети розкоші.

Серед потерпілих є громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, а також інших держав Європейського Союзу та Центральної Азії.

Наразі 26 особам повідомили про підозру. Правоохоронці продовжують опрацьовувати вилучені під час обшуків дані, встановлювати всіх потерпілих, організаторів та інших осіб, причетних до роботи мережі.

Для викриття транснаціональних шахрайських структур українські правоохоронці співпрацюють із міжнародними партнерами в межах спільних слідчих груп.

Нагадаємо, в Україні припинили діяльність транснаціональної мережі шахрайських call-центрів, які працювали у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську та завдали збитків громадянам ЄС на понад 50 млн грн.

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