Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 12 серпня: знищено 1 260 окупантів та 60 артсистем
Втрати ворога на 12 серпня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 260 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 631-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,461 млн.
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Втрати ворога на 12 серпня 2026 року
- особового складу – близько 1 461 660 (+1 260);
- танків – 12 259;
- бойових броньованих машин – 25 127 (+7);
- артилерійських систем – 47 773 (+60);
- РСЗВ – 2 022 (+2);
- засобів ППО – 1 561 (+1);
- літаків – 439;
- гелікоптерів – 354;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 203 (+13);
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 456 339 (+1 767);
- крилатих ракет – 5 007;
- кораблів/катерів – 35;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 132 931 (+388);
- спеціальної техніки – 4 516 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 631-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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