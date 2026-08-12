Втрати ворога на 12 серпня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 260 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 631-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,461 млн.

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Втрати ворога на 12 серпня 2026 року

  • особового складу – близько 1 461 660 (+1 260);
  • танків – 12 259;
  • бойових броньованих машин – 25 127 (+7);
  • артилерійських систем – 47 773 (+60);
  • РСЗВ – 2 022 (+2);
  • засобів ППО – 1 561 (+1);
  • літаків – 439;
  • гелікоптерів – 354;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 203 (+13);
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 456 339 (+1 767);
  • крилатих ракет – 5 007;
  • кораблів/катерів – 35;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 132 931 (+388);
  • спеціальної техніки – 4 516 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 631-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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