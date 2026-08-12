Втрати ворога на 12 серпня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 260 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 631-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,461 млн.

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Втрати ворога на 12 серпня 2026 року

особового складу – близько 1 461 660 (+1 260);

танків – 12 259;

бойових броньованих машин – 25 127 (+7);

артилерійських систем – 47 773 (+60);

РСЗВ – 2 022 (+2);

засобів ППО – 1 561 (+1);

літаків – 439;

гелікоптерів – 354;

наземних робототехнічних комплексів – 2 203 (+13);

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 456 339 (+1 767);

крилатих ракет – 5 007;

кораблів/катерів – 35;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 132 931 (+388);

спеціальної техніки – 4 516 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 631-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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