У чотирьох приватних ліцеях на Київщині, де навчалися близько 50 дітей, офіційно працювали понад 165 педагогів. Серед них 150 були чоловіками призовного віку, яких могли фіктивно оформлювати вчителями для отримання відстрочки від мобілізації, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Відстрочка від мобілізації за $10 тис.: як працювала схема

За даними правоохоронців, фактично ці чоловіки не працювали вчителями, не проводили уроків і навіть не з’являлися у ліцеях.

Після оформлення чоловік отримував довідку про працевлаштування в навчальному закладі, з якою звертався до ТЦК та СП для оформлення відстрочки від мобілізації.

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За участь у схемі потрібно було заплатити $10 тис. Після цього, за версією слідства, щомісячний платіж становив ще $1 тис. Частина цих грошей нібито мала йти на сплату податків.

Кого затримали через схему з відстрочками

П’ятьом учасникам схеми, серед яких директори приватних навчальних закладів, повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Усіх п’ятьох затримали.

Ще 21 чоловіку, які скористалися схемою та отримали відстрочку від мобілізації, повідомили про підозру в ухиленні від призову під час мобілізації.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли скористатися схемою та незаконно отримати відстрочки.

Під час обшуків вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та готівку.

Лише за однією з адрес правоохоронці виявили $52 850 та €10 тис.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині правоохоронці викрили масштабну схему в одному з медичних підрозділів.

Під час слідчих дій виявлено значні суми готівки та задокументовано десятки епізодів.

Фігурантам справи оголошено підозри, триває розслідування щодо їхніх дій.

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