Чоловіки віком від 18 до 60 років під час воєнного стану мають виконувати передбачені законом обов’язки щодо військового обліку та мобілізації незалежно від того, перебувають вони в Україні чи за кордоном. Виїзд в іншу країну не звільняє від вимог українського законодавства.

Чи можна оскаржити штраф ТЦК з-за кордону та як це можна зробити, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи можна отримати штраф від ТЦК, перебуваючи за кордоном

Українські чоловіки мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном, також повинні дотримуватися правил військового обліку.

Зараз дивляться

Виїзд з України не звільняє їх від виконання вимог українського законодавства. За порушення правил військового обліку в умовах воєнного стану можна отримати штраф від 17 до 25,5 тис. грн.

Як розповів юрист Дмитро Франчук у коментарі РБК-Україна, несплата штрафу може призвести до його примусового стягнення. ТЦК може передати постанову до виконавчої служби. Після цього можуть стягувати кошти або накласти арешт на майно людини в Україні.

Тому перебування за кордоном не означає, що штраф можна просто залишити без уваги. Якщо в Україні у людини є рахунки, нерухомість чи інше майно, воно може стати об’єктом виконавчого провадження.

Штраф є особистою відповідальністю того, хто вчинив адміністративне правопорушення. На його родичів цей борг не переходить. Проте якщо арешт накладуть на майно, яке перебуває у спільній власності, це може зачепити інтереси дружини та дітей.

Що робити, якщо прийшов штраф ТЦК, перебуваючи за кордоном

Якщо людина погоджується з постановою ТЦК, штраф можна сплатити дистанційно. Зокрема, перевірити можливість оплати можна в застосунку Резерв+. Якщо штраф відображається в системі та доступна функція оплати, його можна погасити онлайн без поїздки в Україну.

Якщо у чоловіка немає застосунку Резерв+, знадобиться звернення до ТЦК або допомога юриста.

Якщо людина не погоджується з постановою, то сплачувати її лише для того, щоб закрити питання, юрист не радить. Спочатку потрібно перевірити, чи є підстави для оскарження.

Як оскаржити штраф ТЦК з-за кордону

Дмитро Франчук наголошує, що оскаржити штраф, перебуваючи за кордоном, складніше, але така можливість є.

На оскарження постанови відводиться 10 днів із моменту її отримання.

Якщо чоловік не може особисто приїхати в Україну, він може оформити довіреність на представника своїх інтересів в Україні. Це не обов’язково має бути саме юрист. Представник за довіреністю може звертатися до ТЦК від імені людини, подавати необхідні документи та, за потреби, представляти її інтереси в суді.

Як оформити довіреність за кордоном

За інформацією, яку наводить Франчук, довіреність можна оформити в українській консульській установі в країні перебування.

Є й інший варіант, а саме оформити документ у місцевого нотаріуса. Якщо законодавство та міжнародні правила цього вимагають, документ потрібно належним чином засвідчити, зокрема апостилем.

Після цього представник в Україні може звернутися до ТЦК, який виніс постанову про штраф.

У заяві потрібно вказати дані людини, на яку наклали штраф, номер і дату постанови та пояснити, чому вона вважає рішення незаконним.

До заяви додають документи, які підтверджують свою позицію. Це можуть бути, зокрема, документи щодо перебування за кордоном, довіреність на представника та інші докази, які стосуються конкретної ситуації.

Якщо ТЦК відмовиться скасувати постанову, її можна оскаржити в суді. Позов також може подати представник за довіреністю.

Чи скасують штраф через те, що чоловік за кордоном

Сам факт перебування за межами України не означає скасування штрафу. Потрібно довести, що постанову винесли без законних підстав або з порушенням процедури.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.