У п’ятницю, 14 серпня, по всій території України не планують застосовувати планові обмеження електропостачання. Тому завтра не діятиме графік відключення світла.

Про це повідомили в НЕК Укренерго.

Графік відключення світла 14 серпня не застосовуватимуть

За даними компанії, по всіх регіонах України не планують застосовувати графіки відключення електропостачання протягом 14 серпня.

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Водночас російські війська не припиняють атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України.

Станом на ранок 13 серпня, через російські обстріли є нові знеструмлення на Одещині, де наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Крім того, за останню добу зафіксовано додаткові пошкодження мереж та відключення у Сумській, Дніпропетровській та Херсонській областях. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

Фахівці закликають громадян раціонально використовувати електроенергію. Активне енергоспоживання рекомендують переносити на години найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій — з 10:00 до 16:00. На Одещині через наслідки атак зберігається необхідність ощадливо споживати електрику протягом усієї доби.

За даними Укренерго, вчора добовий максимум споживання був зафіксований у вечірні години. Він виявився на 5,5% нижчим за показник попереднього дня. Головна причина зниження навантаження на енергосистему – поступове спадання спеки у більшості областей України.

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