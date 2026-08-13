У ніч на 13 серпня, починаючи з 18:00 12 серпня, російські війська атакували Україну 133 ударними безпілотниками. Серед них — дрони типу Shahed, зокрема реактивні, Гербера та безпілотники-імітатори Пародія.

Нічна атака на Україну 13 серпня

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, запуски здійснювалися з районів Курська, Орла, Міллерова та Приморсько-Ахтарська в РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

За попередньою інформацією, станом на 08:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 111 ворожих БпЛА різних типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

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Водночас зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на 15 локаціях. Ще у 16 місцях упали уламки збитих безпілотників.

До відбиття повітряної атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Раніше Юрій Ігнат розповів, що Повітряні сили змінили формат ранкових зведень щодо масованих атак РФ. У звітах більше не публікуватимуть детальні дані про запущену, збиту та подавлену російську балістику.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 632-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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