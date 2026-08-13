Польща може передати Україні чергову партію ракет для систем Patriot. Рішення у Варшаві очікують уже найближчими днями.

Про це заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька в ефірі RMF FM.

Ракети Patriot для України: яку думку мають у Польщі

За словами Собковяк-Чарнецької, рішення про передання Україні ракет Patriot має ухвалюватися передусім з огляду на безпеку самої Польщі.

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Зокрема, на позицію Варшави вплинув нещодавній інцидент із російською ракетою, яка залетіла на територію країни.

Заступниця міністра зазначила, що глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наразі схиляється до того, щоб підтримати передання Україні ще однієї партії ракет.

– Незважаючи на всю ту політичну метушню, що була раніше, щодо того, чи правильно ми передавали ракети, сьогодні він схильний до того, щоб передати ще, бо воліє, щоб така ракета була збита над територією України, а не влітала до нас, – сказала Собковяк-Чарнецька.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав, скільки ракет-переховлювачів Patriot потрібно Україні для зими.

Раніше видання The Atlantic писало, що американські виробники ракет для Patriot побоюються, що Україна після отримання ліцензії зможе вдосконалити ці боєприпаси та налагодити їх масове виробництво за нижчою ціною.

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